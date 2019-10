Joaquin Phoenix e Robert De Niro, tensioni sul set

Quando la bravura e il talento si confrontano può nascere una forte sinergia ma anche del contrasto: è quello che ha sperimentato l'intero cast di Joker, per colpa delle incomprensioni tra Joaquin Phoenix e Robert De Niro. La diversa tipologia di approccio al copione ha creato forti tensioni tra i due: Joaquin è solito entrare nel personaggio in modo libero e naturale, mentre De Niro preferisce seguire l'iter classico che parte dalla lettura corale delle battute. L'iconico attore di Hollywood vuole conoscere prima l'intera sceneggiatura così da esporre dubbi e richieste, ma questo atteggiamento ormai rituale ha trovato un ostacolo nello spirito libero di Phoenix.

Joker Director Recalls Friction Between Joaquin Phoenix and Robert De Niro on Set https://t.co/xIBFDeuQUM — People (@people) 3 ottobre 2019

Una condizione che ha creato non pochi disagi al regista Todd Phillips, che ha dovuto trasformarsi in arbitro senza sbilanciarsi, ma cercando un punto di contatto tra i due. Per fortuna la situazione si è risolta positivamente: gli attori hanno trovato una soluzione che ha accontentato entrambim spingendo De Niro a sigillare il tutto con un bacio sulla guancia di Joaquin. Ma la comunicazione si è svolta solo fuori dal set: fedeli ai rispettivi personaggi i due hanno preferito non interrompere le tensioni presenti tra i due ruoli, imposte dal copione.

Quando la bravura ed il talento si incontrano è quasi del tutto inevitabile che non scatti la scintilla, che può produrre inevitalmente energia positiva utile alla lavorazione del film, ma anche rimarcare le rispettive personalità e quindi favorire contrasti. Joker, da ieri al cinema, potrebbe condurre Joaquin Phoenix fino alla canditura agli Oscar, una premiazione sempre sfiorata e mai raggiunta nonstante il suo incredibile talento.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?