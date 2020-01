Joaquin Phoenix ringrazia il compianto Heath Ledger

Nuovo riconoscimento per il talentuoso Joaquin Phoenix, che ieri sera si è portato a casa un SAG Awards: un meritato riconoscimento per la sua magistrarle interpretazione di "Joker". L'attore ha sbaragliato la concorrenza battendo Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Adam Driver e Taron Egerton, ma dedicando un pensiero profondo ad Heath Ledger. Quello che Joaquin definisce come un iconico Jokerm, nonché suo attore preferito, un ricordo molto apprezzato dalla platea per il giovane scomparso prematuramente a 28 anni.

Questo è il terzo riconoscimento per Phoenix dopo aver ricevuto un Golden Globe e un Critics Choice Award: una serie di premesse che fanno ben sperare per la notte degli Oscar, con il film "Joker" condidato a undici nomination, tra cui miglior film, regia e miglior attore protagonista. Durante la consegna del premio, Joaquin ha voluto tributare un riconoscimento anche nei confronti degli altri attori in lizza, considerandosi onorato di aver gareggiato contro colleghi di così alto livello.

Joaquin Phoenix thanks 'favorite actor' and fellow Joker Heath Ledger after winning ANOTHER Best Actor accolade at the SAG Awards

https://t.co/vHsvs6sj2V — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 20 gennaio 2020

Nonostante la bravura e il grande talento, Phoenix ha vissuto il suo percorso sempre un passo indietro rispetto ad altri colleghi, mancando più di una volta l'appuntamento con la statuetta dorata. Durante la premiazione ha voluto tessere le lodi di DiCaprio, che ha definito sua fonte di ispirazione per venticinque anni, presenza fissa nel suo cammino lavorativo e scelta principale durante tutti i provini a cui ha preso parte.

Un confronto che l'ha visto perdere l'occasione di interpretare molti ruoli poi assegnati a DiCaprio, fatto che gli ha comunque offerto l'opportunità di dedicarsi a ruoli molto più complessi, che hanno caratterizzato la sua carriera. Non solo parole di elogio per Leonardo, ma ache per gli altri colleghi presenti, bavissimi contendenti della stessa statuetta. Joaquin ha confessato di sentirsi onorato di far parte della grande comunità cinematografica, grazie anche alla ricca presenza di colleghi talentuosi, fonte di ispirazione.