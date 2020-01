Jonathan Kashanian e Barbara d'Urso bloccati di notte nel deserto

Disavventura nel deserto per Jonathan Kashanian e Barbara d'Urso, che stanno trascorrendo insieme qualche giorno di relax. I due sono molto amici fin da quando l'esperto di tendenze israeliano partecipò al Grande Fratello 5, condotto proprio dalla d'Urso, che solo pochi giorni fa è stata proclamata personaggio televisivo del decennio.

Sono spesso insieme e hanno approfittato dei pochi giorni di vacanza della conduttrice per ritrovarsi a Dubai, dopo che Carmelita nazionale ha dedicato la prima parte delle sue ferie e il Natale alla famiglia e ai figli. Nella luccicante città degli Emirati Arabi, Barbara e Jonathan pare si stiano divertendo ma, soprattutto rilassando. Se per Kashanian non è la prima volta a Dubai, per la d'Urso pare proprio di sì. Fino a poco tempo fa, infatti, la conduttrice era terrorizzata dal prendere l'aereo ma da qualche anno è riuscita a superare (quasi) questa fobia e ha iniziato a concedersi qualche vacanza esotica nel poco tempo libero che le lasciano le sue trasmissioni. Arriva proprio da Dubai lo scatto della d'Urso senza trucco che ha conquistato la rete.

Le storie postate su Instagram da Barbara d'Urso e da Jonathan Kashanian mostrano bellissimi paesaggi ma, soprattutto, piatti succulenti che i due si concedono quotidianamente, tanto che la d'Urso ha ammesso di aver preso 3 Kg durante queste vacanze. Ieri, i due hanno deciso di partire per un'escursione giornaliera nel deserto in compagnia di un gruppo di amici e così hanno ripreso le loro avventure sulle dune del Red Sand Desert, una vasta area desertica al confine con l'Oman. La giornata sembra sia trascorsa bene per la comitiva, tra corse con il quad e adrenaliniche scalate sulle dune a bordo dei buggy. Il gruppo si è fermato fino al tramonto, per ammirare la bellezza e la suggestione dei colori ma al momento di far ritorno in città qualcosa sembra sia andato storto.

Come si evince dalle storie condivise dalla d'Urso e da Kashanian, la vettura sulla quale viaggiavano ha avuto un problema meccanico e non permetteva più di inserire le marce per proseguire nel tragitto. Con la notte ormai alle porte, la situazione si è fatta complicata per il gruppo, che a quel punto si trovava nel mezzo del deserto con le luci della città in lontananza. Comprensibile la paura di Barbara d'Urso, che ha accusato Jonathan di non saper guidare. Numerosi i tentativi di richiesta d'aiuto da parte della comitiva, tra cui l'invio della posizione tramite GPS.