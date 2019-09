Jovanotti, il tour è poco "green": siepi tagliate e bottiglie al sole

Il "Jova beach tour" di Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, è il caso musicale - e non solo - dell'estate 2019. Da qualche tempo, infatti, il cantautore toscano è finito nel mirino delle associazioni ambientaliste, per le quali l'organizzazione della tournée dell'artista sarebbe poco rispettosa dell'ambiente. Polemiche a non finire che hanno indotto Jovanotti a rispondere con un duro post su Facebook, dove ha scritto che "il mondo dell'ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi".

" Hanno detto che abbiamo abbattuto alberi, sterminato colonie di uccelli, spianato dune incontaminate, costruito eliporti (eliporti!!), disorientato fenicotteri, prosciugato stagni, gettato napalm sulle piantagioni di canna da zucchero del sud-est asiatico, trivellato il mare ", lo sfogo dell'autore de "L'ombelico del mondo". Ma lo scontro tra Jovanotti e gli ecologisti non accenna proprio a placarsi. Al contrario, viene alimentato dalle accuse lanciate dai Verdi abruzzesi. Infatti, in vista della prossima tappa del Jova Beach Tour, in programma il 7 settembre a Montesilvano (Pescara), gli ambientalisti denunciano da parte dell'organizzazione della tournée il taglio delle siepi del lungomare, definite dall'assessore comunale al demanio "un ammasso e ricettacolo di sterpaglie, siringhe e immondizia".