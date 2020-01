Junior Cally: "5 Stelle e Sardine? Nessuno mi rappresenta"

Sul palco del Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Junior Cally, convocato da Amadeus con il brano “No grazie”, una risposta al populismo e alla politica degli ultimi tempi.

Il rapper, all’anagrafe Antonio Signore, parla al Corriere della Sera della sua canzone, che si allontana dal “classico rap” perché, oltre a non utilizzare l’autotune sulla voce, presenta “strofe rap, ma invece di una base ci sono chitarre rock ‘cattive’”. Al centro del brano che verrà presentato al Festival della Musica Italiana, tuttavia, c’è il messaggio che Junior Cally vuole far passare. “ La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate lì – ha spiegato lui - . Le soluzioni si cercano studiando ”.

Svelando alcuni dettagli del brano, il 28enne che si è formato sulle strade della periferia degradata di Focene, frazione di Fiumicino, ha aggiunto: “ In un passaggio parlo di razzismo e mojito e di qualcuno che da sconfitto ricrea un partito presentando cose vecchie sotto una nuova veste ”. Un riferimento, nemmeno troppo velato, a Salvini e Renzi?. “ È abbastanza chiaro – ha fatto sapere lui - . La politica ormai è attenzione ai social e voglia di apparire, assecondo i meme con le rime ”. E, quando gli si chiede cosa pensi di 5 Stelle e sardine, Junior Cally non esita a sottolineare che “ non mi rappresenta nessuno, ma non trovo giusto dire 'non me ne frega nulla della politica'. Delle Sardine però apprezzo che ci siano giovani che tornano in piazza per dire la loro ”.

Con una “vita spericolata” alle spalle – è stato condannato per furto e ha avuto problemi con l’alcool – il rap di Junior Cally si discosta un po’ da quello dei colleghi. “ Non sposo i contenuti di tutti i colleghi, ma non li giudico – ha spiegato, svelando un aspetto sconosciuto della sua vita privata - . Fra i 14 e i 18 anni, però, ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine. Nel reparto oncologia ho conosciuto bambini che pochi giorni dopo non c’erano più: la vita è un dono troppo bello per buttarlo per uno sballo ”.