Il rapper Junior Cally a Sanremo. Ma la rete "massacra" il cantante

La lista dei partecipanti al Festival di Sanremo è stata ufficializzata e al suo interno spiccano nomi della scena pop e rap che molti non si sarebbero aspettativi di vedere. Da Elettra Lamborghini ad Anastasio, da Rancore a Junior Cally l’edizione della kermesse musicale italiana del prossimo febbraio si annuncia decisamente orientata alla musica pop e rap. Nelle ultime ore, però, ad essere maggiormente criticato è stato il rapper Junior Cally.

Su Twitter il cantante romano è stato uno dei nomi più citati nelle ultime ore, entrando addirittura nelle tendenze italiane. La domanda che quasi tutti si sono posti – più o meno ironicamente – è stata " Chi è Junior Cally? ". Dopo la pubblicazione dei nomi dei concorrenti pronti a salire sul palco dell’Ariston, infatti, si è scatenata una vera e propria polemica social. I tweet contro il rapper si sono moltiplicati ora dopo ora: " Ma seriamente come fa Junior Cally ad essere un possibile partecipante di Sanremo 2020... Il mondo della musica sta andando a scatafascio onestamente" , " Sarò vecchia ma chi cavolo è junior cally?! Gli altri nomi tutti interessanti..." , " Ecco. Personalmente mi chiedo: ma Junior Cally... chi ca**'è?", " Sono l'unica a non avere idea di chi sia Junior Cally? Direi che il premio "chi ca** è" di quest'edizione è più che assegnato ”.

La contestazione principale riguarda non tanto il cantante in sé, in forte ascesa nella scena rap italiana e fuori da poche settimane con un suo libro, ma il fatto che venga considerato un Big: " Junior Cally è un big? scusate ma per me qua stanno un po’ dimenticando il significato di 'Big '", " Di base si vuol portare rispetto a tutti, ma faccio assai fatica a capire il criterio x le selezioni dei big per il prossimo Sanremo. Voglio dire: Pinguini tattici nucleari, Junior Cally, Elettra Lamborghini. Che ca**o ci fanno là?? ". L'artista, che è fidanzato con l'ex tronista di "Uomini e Donne" Valentina Dallari, sta invece cavalcando l'onda dell'impopolarità per promuovere la sua partecipazione al prossimo Festival. Quello che è certo è che per Cally si tratta di una "svolta" positiva. L'ultimo periodo non è stato affatto facile per il rapper romano, che era stato addirittura vittima di un brutto incidente stradale che lo sta costringendo a portare il busto.