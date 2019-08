Justin Mattera, nuda come Marilyn

Ha iniziato proprio con lei, Marilyn Monroe, Justine Mattera, grazie ad una strabiliante somiglianza, che fece innamorare i telespettatori italiani e anche Paolo Limiti che la volle accanto a se in tv in parecchi show.

Paolo aveva visto da subito quanto questa americana, bionda, giovane e bella dalla strana voce un po' nasale, somigliasse all’icona mondiale Marilyn e la fece entrare dalla porta principale della tv, dove Justine riuscì a farsi amare dal pubblico e ad entrare nei cuori di molti.

Ora dopo essere stata protagonista di molte pellicole, è diventata mamma, ma non rinuncia, a quel suo lato sexy, mandando in visibilio il pubblico come le sue bellissime foto che la mostrano a volte come mamma l’ha fatta, e nella maggior parte dei casi in versione sensuale.

Niente di volgare assolutamente, Justin è bravissima afarsi ritrarre nella maniera più sensuale e artistica, mandando in visibilio i suoi fan. L’ultima immagine che ha postato è un po’ un ritorno alle origine, un’immagine iconica con cui aveva posato il suo alter ego Marilyn tanti anni prima.

Un velo a coprirle il corpo nudo che però lascia intravedere il seno con una scritta: “Omaggio all’icona che era”. Una bellissima foto artistica, che è stata il giusto prolungamento immagine d'epoca dell’immortale Marilyn postata qualche giorno fa in cui Justine aveva scritto: “Sempre con me”.