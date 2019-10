Justin Timberlake "attaccato" da un ​ disturbatore alla Fashion Week di Parigi

Tempi duri per gli spettatori della Fashion Week di Parigi. Nelle ultime ore sono stati, infatti, due gli "attacchi" dei cosiddetti disturbatori. Prima l'incursione sulla passerella di Chanel di una blogger (sventata dalla modella Gigi Hadid) poi l'aggressione alla popstar Justin Timberlake prima della sfilata di Louis Vuitton.

Il cantante americano è stato vittima di un vero e proprio attacco a sorpresa poco prima della sfilata del brand di lusso francese. Justin Timberlake era appena sceso dalla vettura privata insieme alla moglie Jessica Biel. Mentre la coppia si stava accingendo a entrare all'evento, il noto disturbatore seriale delle celebrities, Vitalii Sediuk, gli si è letteralmente attaccato alle caviglie. Si è reso necessario l'intervento delle guardie del corpo del cantante e della security presente sul red carpet per staccarlo letteralmente dalla gamba di Justin. Sediuk, che nel 2014 a Cannes aveva "attaccato" anche Bradley Cooper, è stato trascinato via tra l'imbarazzo generale.