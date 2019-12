Justine Mattera confessa: "I social mi hanno fatta ​riemergere"

Sono lontani i tempi in cui Justine Mattera era la compagna di Paolo Limiti e la sosia di Marilyn Monroe. Oggi la showgirl italo-americana ha conquistato il suo spazio nello showbiz italiano, stregando centinaia di migliaia di fan che la seguono sui social network. Lei, che spesso è oggetto di critiche e feroci commenti degli odiatori del web, non lascia passare e controbatte. " Quando mi fanno un commento non riesco a non rispondere, provo a fargli capire che per me è diventato un lavoro che non dura per sempre e che voglio sfruttare adesso ", ha spiegato di recente in un’intervista a Storie Italiane, confermandolo nell’intervista che ci ha rilasciato.

Sei un personaggio molto amato, nel bene e nel male, ti sei mai chiesta perché?

"Io dico sempre che il mio pubblico se era il pubblico di Paolo Limiti adesso su Instagram avrei 15 milioni di follower. Provo a essere fedele a me stessa nel bene e nel male. Sono molto coerente con quello che sono sempre stata e questo viene apprezzato oppure no".

Sui social sei spesso bersaglio di commenti negativi, come ti fa sentire questa cosa?

"A volte la gente che ti accusa è frustrata, è triste e in qualche modo sta accusando se stessa dicendolo a te. Molte volte provo a fare la psicologa (senza pretendere di esserlo), provo a mettermi nei loro panni pensando "avrà avuto una brutta giornata", "forse un suo amico o la fidanzata ha fatto un commento". Io dico, questa sono io, puoi anche non seguirmi, mica è obbligatorio, però se sei qua a commentare, qualcosa allora l’ho ispirato in te e questa è già una grandissima cosa. Perché non c’è niente di più brutto che l’indifferenza. Che tu mi odi o mi ami va bene purchè io ti abbia fatto provare qualcosa".

Ti senti vittima di cyberbullismo?

"Ma sai, provo a mettermi nei loro panni, ma a volte ci puoi rimanere male lo stesso. Perché sono fatta di carne anche io, ci rimango male se qualcuno prova a renderti insicuro e in qualche modo, a volte, ci riescono. Anche io ho delle giornate no e magari qualche commento può buttarmi giù".

Non condividi spesso foto coi tuoi bambini. Cerchi di tenerli al riparo dai social?

"Sì, io e mio marito non siamo d’accordo sul fatto di mettere le foto dei figli. Non è il loro posto, sono minorenni e anche se loro vogliono e gli piace, non lo vedo giusto. Specialmente perché io ho un profilo abbastanza per adulti e la gente farebbe in un attimo a dire: "Ok, se tu sei una madre allora non puoi fare questo", che è una grandissima ca***. Per proteggere loro preferisco tenerli lontani, anche se sono sempre con te, li porto a scuola, li vado a riprendere, siamo in vacanza insieme. Loro sono la cosa più importante della mia vita".

In questo momento stai lavorando molto sui social. Ti manca la televisione, un tuo programma?

"I social mi hanno aiutato a riemergere e mi aiutano a lavorare tantissimo. Avendo i bambini per me, a questo punto, fare un reality sarebbe molto difficile e non ci sono tante altre cose. In Italia poi è anche molto difficile fare delle fiction. Devi trovare la parte dell’americana, con l’accento americano. La mia nazionalità non ti dà molto; io dico sempre che se fossi stata di un altro paese avrei potuto avere ruoli come la colf o la put**** (ride ndr) ma purtroppo è un mio limite".

La tua vita è fatta di tanti capitoli dall’amore con Paolo Limiti e il successo in tv alla maturità e lo sport. Hai mai pensato di scrivere un libro?

"Ho ricevuto delle offerte di scrivere un’autobiografia oppure per fare un libro di foto. Chi lo sa, magari sì, sicuramente avrei tanto da scrivere".