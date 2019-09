Justine Mattera nuda “intrappolata nella rete”

Un altro scatto ad alto tasso di erotismo per Justine Mattera, la showgirl americana che delizia i suoi follower con numerose fotografie di nudo artistico. L'ultima è stata pubblicata poche ore fa ed è molto particolare, perché a volerlo trovare cela anche un significato simbolico non troppo nascosto. Immancabili, sotto al post, i commenti entuiastici dei suoi follower, che tra battute e apprezzamenti hanno mostrato per l'ennesima volta di gradire l'aspetto più seducente, mai volgare, di Justine Mattera.

“ Quanti di noi sono intrappolati nella rete? ” scrive la bella Justine Mattera sotto l'immagine che la ritrae completamente nuda, con addosso solo un paio di altissime scarpe in vernice rosa fluorescente. La showgirl è ripresa di spalle e mostra un fisico asciutto e tonico, frutto dei durissimi allenamenti che compie per partecipare alle competizioni di triathlon, sua grandissima passione. Tutto il corpo è avvolto in una rete gialla, che altro non è che quella delle calze collant indossati e portati fin sopra le spalle, proprio come se Justine fosse rimasta intrappolata. In un'epoca così social, nella quale si è sviluppata una vera e propria dipendenza da internet, è facile capire il messaggio subliminale che la Mattera ha voluto lanciare. Il tutto è sottolineato dallo sguardo dritto in camera, senza sorriso ma con un'espressione corrucciata. Questo scatto, a differenza di molti altri che la showgirl ha condiviso sul profilo, è a colori. Solitamente la showgirl preferisce un elegante bianco e nero per gli scatti di nudo artistico ma qui i toni sono vividi e vivaci, molto pop, quasi a richiamare le atmosfere degli anni Settanta e Ottanta quando il mondo di oggi non era che utopia, forse nemmeno lontanamente immaginato nei libri di fantascienza in tutte le sue declinazioni e sfumature.