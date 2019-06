Justine Mattera sexy bibliotecaria infiamma ​il web

Justine Mattera ama stupire e provocare sui social network, dove senza inibizioni si mostra spesso poco vestita. Il suo streaming fotografico è un susseguirsi di immagini hot, in biancheria intima o senza, dove la donna mette in mostra il suo fisico perfetto, tornito e scolpito dalla intensa attività sportiva. Nell'ultimo post ha stupito tutti con uno scatto ad alto contenuto erotico, dove ha vestito i panni della sexy bibliotecaria in occasione di un workshop fotografico, di cui è stata modella d'eccezione.

La gonna nera appena sopra il ginocchio e la camicia bianca compongono il suo look, completato da sexy calze nere con reggicalze ben in vista. Se il suo outfit, almeno stavolta, appare castigato, è il punto di vista diverso a rendere lo scatto assolutamente unico e intrigante. Justine Mattera è stata ritratta dal fotografo mentre, in cima a una scala, è intenta a scegliere un libro. La ripresa dal basso verso l'alto offre un'angolazione particolare della showgirl e mostra ben più di quanto ci si potrebbe aspettare.

Scorrendo tra le sue immagini, nel profilo Instagram di Justine Mattera compare anche un altro scatto nella stessa location. Stavolta, oltre a evidenziare la bellezza scultorea della showgirl, la fotografia mostra un dettaglio invisibile negli altri scatti. Sulla gamba destra di Justine è ben evidente un grande ematoma all'altezza della coscia, una reminiscenza di una rovinosa caduta in bicicletta che ha causato non poche ferite alla sportiva showgirl. Nonostante questo, l'immagine resta sensuale e Justine Mattera, in barba alle convenzioni della moda e dell'estetica, non si vergogna a mostrare un inestetismo così appariscente. È un forte messaggio per tutte le donne, perché Justine dimostra così che si può essere belle, femminili e seducenti anche con piccole o grandi imperfezioni.