Kate Middleton, la borsetta da 3mila euro stona con i suoi look low cost

Kate Middleton e il Principe William partiranno per un tour istituzionale in Pakistan il 14 ottobre. Nel frattempo, la Duchessa di Cambridge ha assolto ai suoi doveri istituzionali visitando, da sola, il Natural History Museum di Londra nell'ala dedicata all’Angela Marmont Centre for UK Biodiversity. In questa visita culturale due cose hanno colpito sudditi e curiosi: la pancia ultrapiatta (che smentisce così le voci di una nuova gravidanza) e la borsa Chanel stretta tra le mani di Kate.

Il look elegantissimo e decisamente low cost ha avuto molto successo ma non altrettanto l'accessorio di lusso. Kate Middleton ha optato per un paio di pantaloni culotte verdi, un maglioncino bordeaux strettissimo e scarpe con tacco Tod's per visitare il Museo di Storia Naturale londinese, scegliendo di abbinare una borsetta Chanel, modello Art Nouvelle Small Flap, del valore di 3mila euro. Un accessorio decisamente costoso, che ha fatto storcere il naso a molti sudditi. La scelta è stata considerata sopra le righe, poco in linea con l'abitudine di Kate Middleton d'indossare outfit chic ma discreti in fatto di costi.

Se il popolo rumoreggia, gli stilyst più influenti invece discolpano la Duchessa di Cambridge. La lussuosa handbag non è, infatti, un acquisto recente. La borsa da 3 mila euro appartiene alla collezione Chanel Autunno-Inverno 2016/2017 ed è stata sfoggiata già in altre occasioni ufficiali, ammortizzando (di fatto) la spesa sostenuta. Nel 2017 durante una fugace visita a Parigi (dove Kate indossò un total look dedicato al marchio parigino) e nel 2018 durante il tour in Svezia e Norvegia con il Principe William. C'è chi poi dubita che l'accessorio sia originale. Per alcuni, infatti, si tratterebbe di un oggetto vintage, quindi pagato ad un costo minore rispetto al suo valore.