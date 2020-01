Meghan ha fatto piangere Kate durante il suo matrimonio?

Pare proprio che tra Kate Middleton e Meghan Markle non vi sia mai stato un rapporto idilliaco, basato sull’affetto, sulle confidenze e sulla solidarietà femminile. Per mesi i tabloid ci hanno detto che le due cognate arriverebbero al massimo a tollerarsi, che sarebbero due donne così diverse da non riuscire a trovare nessun punto di contatto. Uno dei più grandi esperti di royal family britannica, lo scrittore e corrispondente da Londra per La Stampa, Vittorio Sabadin, ha dichiarato al magazine Marie Claire che Meghan avrebbe sofferto il continuo confronto con Kate Middleton.

Kate la perfetta, Kate l’impeccabile, Kate che può usare i gioielli della Corona più belli, Kate che dopo poche ore dal parto è già in forma smagliante, Kate la futura regina, Kate la popolare, Kate dalla quale bisogna mantenere la rigida distanza di tre passi. Sembra che Meghan Markle non abbia sopportato il fatto di non poter brillare di luce propria a corte, di dover vedere la sua immagine offuscata e spesso messa in ombra da quella più sfolgorante della cognata. Non sappiamo se davvero le cose stiano così, ma (più di) qualche sospetto esiste. A pensarci bene non conosciamo nemmeno le ragioni di questa presunta rivalità. È cominciata per caso, magari frutto di una inconciliabilità caratteriale, o c’è stato un evento scatenante?

Secondo Sabadin le due duchesse non si parlerebbero da giugno, ma ci sarebbe stato un evento che avrebbe dato il via a tutta una serie di incomprensioni. Il giornalista dichiara: “I contrasti sono iniziati quando Meghan criticò il vestito di Charlotte, damigella al suo matrimonio e Kate scoppiò a piangere”. Insomma una delle cause dell’inimicizia tra Kate Middleton e Meghan Markle starebbe in un semplice abitino da cerimonia divenuto un vestito della discordia. Non finisce qui, perché Sabadin aggiunge: “Poi si riappacificarono…fino a quando Meghan insultò il personale di William e Kate a casa loro, dove era ospite. Questo la cognata non gliel’ha perdonato, hanno litigato e, come spesso accade, se discutono le mogli poi lo fanno anche i mariti, nonostante il forte legame fraterno”.

La vicenda del vestito incriminato è stata riportata anche dal Sun. Un insider ha spiegato che lo spiacevole incidente che coinvolse la principessa Charlotte sarebbe accaduto poche settimane prima del royal wedding di Harry e Meghan. A quanto risulta la duchessa di Sussex voleva il meglio per le sue nozze, ma l’abito della principessina proprio non le piaceva. Sembra non rispondesse ai suoi gusti e alle sue richieste e Charlotte doveva essere una damigella perfetta.

L’insider ha raccontato al Daily Telegraph: “Kate aveva appena dato alla luce il suo terzo figlio, il principe Louis ed era piuttosto emotiva”. Non è improbabile che Kate Middleton abbia preso sul personale delle critiche non rivolte alla figlia. Tuttavia non possiamo esserne certi. Per quanto riguarda le presunte offese di Meghan allo staff di Kensington Palace, è l’Express a riportare le frasi che una fonte ha dichiarato al Sun.