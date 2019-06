Kate Middleton è stata sgridata Camilla?

Kate Middleton è stata sgridata, com’è accaduto nelle settimane scorse a Meghan Markle?

L’Express racconta un dettaglio relativo alla parata dell’Ordine della Giarrettiera dei giorni scorsi. La duchessa di Cambridge è apparsa mentre chiacchierava con la Regina Maxima d’Olanda, ma è stata ripresa da Camilla Parker Bowles. La duchessa di Cornovaglia ha toccato la spalla della sovrana dei Paesi Bassi e subito dopo lei e Kate, precedentemente distratte, hanno iniziato a guardare davanti a loro: si suppone che Camilla le abbia riprese affinché prestassero attenzione all’evento.

La circostanza è avvenuta solo a pochi giorni dall'episodio che ha coinvolto Meghan, sgridata nel corso di un evento ufficiale. Nelle settimane scorse, al Trooping the Colour - la festa delle forze armate in cui viene anche celebrato il compleanno della Regina Elisabetta II - Meghan è stata infatti sgridata dal Principe Harry sulla balconata di Buckingham Palace: il Principe le ha ricordato come dovesse guardare davanti a sé e non voltare le spalle ai sudditi e alle forze armate. È accaduto poco prima che la banda iniziasse a intonare l’inno britannico “God Save the Queen”.

Oggi succederà intanto qualcosa di molto importante per le case dei Sussex e dei Cambridge. È prevista infatti una divisione interna della fondazione benefica creata dal Principe William e Harry, la Royal Foundation. Oggi ci sarà un incontro per decidere il da farsi. Indiscrezioni parlano del fatto che i due principi siano agitati per le eventuali reazioni delle loro mogli alle scelte che saranno effettuate nel corso di questa riunione. In passato è stato riportato come William abbia chiesto a Harry se davvero volesse sposare Meghan, preoccupato che il fratello si stesse accasando troppo in fretta.

