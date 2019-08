William e famiglia "umiliano" Harry e Meghan prendendo un volo da 70 sterline invece di un jet privato

Questa mattina il principe William, sua moglie Kate e i loro figli sono stati visti scendere da un volo low-cost partito alle 8,45 dall’aeroporto internazionale di Norwich a quello di Aberdeen in Scozia. La coppia presumibilmente è andata Balmoral in visita alla regina e il principe Filippo. Questa immagine, dei principi ripresi come normali passeggeri, ha portato a inevitabili confronti con il fratello Harry e sua moglie Meghan.

Il duca e la duchessa del Sussex sono stati criticati per aver preso questa estate, quattro jet privati in 11 giorni. I duchi hanno volato da Londra ad Ibiza e ritorno e poi a Nizza a casa di Elthon John, alimentando le polemiche sul loro finto interesse per l’ambiente e il cambiamento climatico.

Quella di invece oggi, è stata un’ottima mossa da parte di William, molto apprezzata dai sudditi, e soprattutto dai contribuenti, che mai come in questo periodo, pensano che i reali stiano costando troppo. Kensington Palace non ha rilasciato nessun commento in proposito, visto che si tratta di un viaggio privato della famiglia. Al contrario, l’osservatore reale Phil Dampier, che ha scritto molti libri sui reali ha invece commentato:

“ Il contrasto tra William e Kate e la loro famiglia che viaggia su un volo economico in Scozia e Harry e Meghan che usano jet privati, non potrebbe essere più evidente. Se si fosse maliziosi, si potrebbe pensare che sia stato fatto deliberatamente, anche basandosi su tutte le storie recenti sui due fratelli e le loro mogli che non vanno d’accordo".

Dopotutto Meghan ha detto alla rivista Vogue che non voleva essere sulla copertina della rivista perché la cosa sarebbe stata troppo autocelebrativa, sapendo bene che Kate è stata sulla copertina, l'anno precedente. Inoltre Harry e Meghan hanno dichiarato di volere solo due figli per il bene del pianeta, ben sapendo che William e Kate ne hanno tre.

In ogni caso, faida o no, William e Kate hanno imboccato la strada giusta per avere l’appoggio del popolo che in questo momento storico è davvero prezioso.