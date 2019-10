Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati per mancanza d'amore

Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati perché non si amavano più.

La loro rottura, dunque, non avrebbe nulla a che vedere con lo scandaloso tradimento di Travis Scott, né con le battaglie che hanno caratterizzato il loro rapporto. Secondo quanto viene raccontato da una fonte ascoltata da TMZ, la loro decisione di mettere fine al rapporto risale a qualche settimana fa, dopo una lunga luna di miele piena d'amore, gite e la vicinanza della loro bambina, Stormi. Fu proprio per il bene di Stormi che Kylie Jenner decise di perdonare il tradimento di Travis Scott, ma sembra che ora non ci sia più possibilità di recuperare il rapporto.

La fonte avrebbe detto che a seguito della fine del tour di Astroworld di Travis Scott, lui e Kylie Jenner si sono trovati ad affrontare la vita quotidiana e normale e le cose hanno cominciato a girare in modo diverso tra di loro. A quanto sembra i due si sono lasciati solo perché si sono resi conto di non amarsi di più. Una consapevolezza che era stata in qualche modo celata dalla frenesia che si prova quando si è in vacanza.

Sebbene TMZ non riporti mai le dirette dichiarazioni della fonte ascoltata, il resoconto dato sembra abbastanza credibile. Lo si può forse intuire anche dal fatto che Kylie Jenner è andata da sola al matrimonio di Justin Bieber, dando l'idea di essere molto serena e di divertirsi.

Non si può dire se la rottura tra i due sia temporanea o definitiva, ma se ciò che la fonte ha detto corrisponde al vero, forse i due riusciranno a discutere della custodia di Stormi senza passare attraverso una battaglia legale.

