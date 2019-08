"L’elicottero di Trump ha rovinato il prato". La Regina Elisabetta divertita e (indispettita)

Sono trascorsi due mesi appena dalla visita ufficiale del Presidente Trump sul suolo britannico, una visita molto attesa ma che ha creato scompiglio fra le mura di palazzo e nel mondo politico anglosassone, che in quel periodo, era in puro caos da Brexit. La visita di Trump è ancora un argomento caldo a Bukingham Palace, almeno come riportano i media britannici.

A nessuno è sfuggito il lamento della Regina Elisabetta che accusa il Tycoon di aver rovinato il prato del suo palazzo imperiale. Un lamento ironico, si spera, che la sovrana ha fatto notare al premier australiano Scott Morrison, ricevuto a Londra nelle ultime ore. "Venga a vedere il prato, è rovinato", afferma la sovrana. Dalle prime analisi sul caso, i motori dell’elicottero, avrebbero provocato un vero e proprio disastro. Le ruote avrebbero arato il giardino della Regina a cui la donna sarebbe molto legata. Il bizzarro lamento di Elisabetta è subito diventato virale, e chissà se è stato una semplice costatazione o un vero e proprio attacco al Presidente Trump.

La vita è stata sobillata da critiche e tumulti vari. Da Meghan Markle che non è stata presente alla cena di gala, fino all’atteggiamento poco consono che Trump ha rivolto a sua moglie e la stessa Regina.