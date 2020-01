Dopo l'addio dei Sussex, la regina Elisabetta guarda avanti: cerca personale

La regina Elisabetta II ne è certa: l'addio di Harry e Meghan alla Gran Bretagna non influirà sull'appeal che la monarchia ha sui turisti. La famiglia reale è pronta a rimettere in moto la macchina commerciale in vista della stagione calda del turismo, lasciandosi alle spalle - almeno per il momento - la difficile crisi interna innescatasi con la rinuncia di Harry e Meghan ai doveri reali.

La dipartita dei duchi di Sussex non sembra dunque preoccupare - almeno dal punto di vista economico - la famiglia reale. Secondo un sondaggio di YouGov, la regina Elisabetta, il principe William e Kate Middleton sono ancora i preferiti dal popolo inglese e non solo. La tanto agognata " indipendenza economica " del principe Harry e sua moglie Meghan Markle dovrebbe inoltre far risparmiare milioni di sterline alle casse reali e la stagione turistica (che ha un'incidenza media annua sul Pil inglese di 1,8 milioni di sterline) è alle porte. Per questo, la regina Elisabetta II ha aperto ufficialmente le selezioni per reclutare personale da inserire nei luoghi di maggiore interesse come Buckingham Palace, Castello di Windsor e palazzo Holyroodhouse. Con un reclutamento senza precedenti la regina è pronta ad assumere - per il periodo estivo - circa 350 figure professionali. I ruoli ricercati? Addetti alla vendita al dettaglio, personale di vendita biglietti e servizi al visitatore ma anche ruoli di prestigio come responsabili di team.

Come in ogni annuncio di lavoro che si rispetti le condizioni economiche sono chiare: lavoro a tempo pieno, paga oraria da 11 a 13,50 euro l'ora (a seconda del ruolo ricoperto), pranzo e formazione a carico della regina Elisabetta. Il tempo però stringe. Per candidarsi c'è tempo fino alla fine di gennaio, per farlo basta accedere al sito internet ufficiale, presentare la propria candidatura per il ruolo scelto e incrociare le dita.