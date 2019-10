Dopo l'addio alla tv, Alessia Fabiani sorprende al Festival del Cinema di Roma

Dopo aver conquistato i cuori dei telespettatori, nelle vesti di letterina per Passaparola, il quiz-show storico condotto da Gerry Scotti, Alessia Fabiani è tornata al centro del gossip. In una recente intervista concessa a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, la showgirl 42enne aveva chiarito i motivi per i quali era giunta alla scelta di lasciare il piccolo schermo, per amore del teatro -che considera "la sua vera dimensione". La Fabiani attualmente, infatti, si esibisce in qualità di interprete a teatro, a stretto contatto con il suo pubblico, e nelle ultime ore fa parlare molto di sé per via della sua apparizione al Festival del Cinema di Roma.

In occasione della sua partecipazione al festival cinematografico made in Italy e di risonanza internazionale, che si tiene dal 17 al 27 ottobre in quel di Roma (presso l'Auditorium Parco della Musica), l'ex letterina dalle apparenze di eterna lolita della tv ha sfoggiato la sua perfetta silhouette in una succinta mise molto appariscente.

La mise di Alessia Fabiani strega al Festival del Cinema di Roma

Per il noto evento capitolino, giunto alla sua quattordicesima edizione consecutiva, la bella Alessia ha indossato una jumpsuit tempestata di paillettes argentate, che ha messo in luce le sue curve perfette. A stregare particolarmente, della sua mise, è il "lato b" dell'outfit, che presenta una vertiginosa scollatura, lasciando ben poco spazio all'immaginazione.

La Fabiani, mamma single dei gemelli Kim e Keira, è così tornata a primeggiare sul red carpet, sorprendendo il popolo del web, che, intanto, sembra apprezzare molto il suo nuovo look all'ultimo grido. L'abruzzese ha presenziato all'evento dedicato al grande schermo, in occasione della presentazione del film di Martin Scorsese, The Irishman.