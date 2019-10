Lady Gaga, parla la madre: "Mia figlia è stata umiliata e isolata"

Lady Gaga non ha mai fatto mistero di aver avuto a che fare con problemi psichici come ansia e depressione, e nel tempo ha dimostrato anche di saperci ridere sopra con l'obiettivo di esorcizzarli.

Stavolta, però, a scendere in campo per parlare dei problemi della figlia e per sensibilizzare l'opinione pubblica è stata la madre di Lady Gaga, la signora Cynthia Germanotta. Intervistata dal network televisivo statunitense Cbs, la signora ha parlato del periodo in cui ha visto un cambiamento in sua figlia. "Stefani era davvero unica - afferma la donna - e ciò non era sempre apprezzato dai suoi coetanei".

"Di conseguenza ha attraversato molti periodi difficili", spiega la signora Cynthia. La donna ha ben chiaro quanto tutto ciò abbia influito sulla crescita della figlia: "È stata umiliata, schernita, isolata". " E questo ha un impatto devastante su una giovane donna", tuona la madre di Lady Gaga.

Il cambiamento avvenne quando Stefani frequentava le scuole medie: "Dall'essere molto felice e ambiziosa è diventata una giovane ragazza che ha cominciato a mettere in discussione il proprio valore e ad avere dubbi su se stessa. È stato in quel momento che effettivamente vedemmo il cambiamento".

In quel momento, però, la signora Cynthia non si rese conto di non avere gli strumenti per trattare questo tipo di problemi: "Quando ero adolescente, i tempi erano diversi. [..] Facevo affidamento sulla grinta tipica degli adolescenti". Per la signora Germanotta era anche difficile capire cosa fosse "normale" per un adolescente e cosa non lo fosse.

Grazie a questa esperienza di vita, Cynthia aiuta la figlia nel lavoro della Born This Way Foundation, l'associazione che aiuta i giovani con problemi legati alla salute mentale o vittime di bullismo. Non a caso il nome della fondazione è mutuato dall'omonima canzone, che rappresenta un vero e proprio manifesto contro la discriminazione e per l'accettazione personale.

