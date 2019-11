Lady Insigne: "Non mi sento in pericolo a Napoli"

Lorenzo Insigne è arrivato alla sua ottava stagione con la maglia del Napoli, club nel quale è cresciuto. Il 28enne è il capitano della squadra di Carlo Ancelotti che sta passando un periodo travagliato tra risultati che non arrivano, ammutinamenti e tensioni tra proprietà e calciatori inimmaginabili fino a qualche settimana fa. La tensione post Salisburgo tra alcuni calciatori, tra cui pare anche Insigne, e il figlio del Presidente De Laurentiis, con Allan uno dei più agguerriti, ha generato il caos con la moglie del centrocampista brasiliano che ha dovuto addirittura chiudere il profilo Instagram per gli insulti ricevuti.

In questo periodo molto delicato i ladri hanno fatto visita a casa di Allan e hanno danneggiato l'auto di Laura Slowiak, moglie del centrocampista polacco Piotr Zielinski. In questi giorni si è anche parlato di fuga da Napoli da pate delle moglie di alcuni calciatori azzurri, tra cui anche quella di Insigne Jenny Darone. La compagna del capitano del Napoli ha però voluto smentire la cosa ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: "T​engo a cuore la mia città, partiamo da questo. Adesso mentre parliamo sono a casa mia con i bambini. Li ho portati a scuola. Io non ho paura e non mi sento una moglie in fuga. Credo si stia creando un clima di allarmismo eccessivo, faccio anche molta fatica a comprenderlo. Devo ripetermi, sono momenti e vanno superati senza farsi prendere dall’irrazionalità. Continuo a fare le cose che faccio sempre. Non c’è alcun motivo per aver sentirsi in pericolo".

Jenny ha poi continuato commentando gli umori di una piazza passionale ed esigente come Napoli: "Sono napoletana e conosco più degli altri la mia città. Sono abituata, queste sono le regole del mondo del calcio. Le conosco e le vivo con estrema tranquillità. Ci mancherebbe, mi dispiace tantissimo. Ma il calcio è così. Napoli è una città che ama in maniera totale, normale che quando le cose non vanno bene i tifosi siano arrabbiati. Voglio semplicemente dire che mi sembra si stiano alzano polveroni assurdi. Io amo Napoli, è la mia città e noi come famiglia Insigne qui ci stiamo da Dio".

La consorte di Insigne che vanta oltre 10.000 follower su Instagram ha anche pubblicato una Story dove ha voluto precisare, per l'ennesima volta, come lei non abbia paura di vivere a Napoli: "Non ho paura di vivere nella mia città, come ho letto incredibilmente sul web. Sono napoletana e fiera di esserlo. Vado sempre a trovare i miei genitori" . La bella moglie del giocatore del Napoli, nonostante non sia una wag che ami stare sotto i riflettori, ha un discreto seguito sui social con i suoi seguaci che non perdono tempo per commentare le sue istantanee postate in compagnia di Lorenzo, dei figli o che la ritraggono in momenti di vita quotidiana.



