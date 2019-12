Lady Rugani: “Georgina Rodriguez? Difficile frequentarla”

La fidanzata di Daniele Rugani, difensore della Juventus, è stata ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, rivelando quali siano i suoi rapporti con Georgina Rodriguez, compagna del bomber Cristiano Ronaldo.

Conduttrice e giornalista, Michela Persico ha abbandonato famiglia e lavoro per seguire Daniele Rugani a Torino, dove milita nella squadra bianconera nonostante, voci di corridoio, sostengano che sia pronto a cambiare maglia dal prossimo gennaio. “ Spero di no ”, ha commentato la fidanzata del difensore, che ha raccontato di essersi ambientata molto bene nel capoluogo piemontese nonostante abbia lasciato a Brescia, sua città di origine, amici, famiglia e lavoro. “ Mi sono integrata benissimo – ha spiegato la Persico - . All’inizio ho fatto un po’ di fatica, però adesso ci piace condurre una vita normale. Passeggiamo tranquillamente per la città... ”.

Stuzzicata da Chiambretti, lady Rugani ha spiegato come mai, dopo essere diventata fidanzata del calciatore, abbia scelto di iniziare a spogliarsi su Instagram. “ Ho una linea di costumi – ha precisato lei - . E poi bisogna sfruttare anche quest’arma ”. Consapevole, quindi, della sua bellezza, Michela Persico non ha nascosto che essere la compagna di un noto calciatore porta con sé una serie di vantaggi. “ Sarei ipocrita a non dire che godiamo di benefit, non solo in termini economici ma anche in termini di esperienza di vita – ha detto lei, passando poi ad elencare quelli che potrebbero essere considerati i difetti dell’essere la wag di Persico - . Seguendolo, devi sopportarlo e supportarlo per la sua carriera perché, indirettamente, ne giova. Non è semplice, devi essere sempre sul pezzo, devi dargli grinta ”.

I suoi rapporti con le altre mogli e compagni dei calciatori della Juventus, però, sono pressochè inesistenti. “ Frequenta le altre wags? ”, le ha domandato Piero Chiambretti, e Michela Persico ha replicato senza esitazione. “P oco, ma non per scelta, mi sono trovata bene anche al di fuori di questo ambiente – ha precisato, mentre il conduttore arrivava al nocciolo della questione chiedendole espressamente notizie su “Georgina di Ronaldo” - . Devo dire la verità? È difficile frequentarla. Ha un suo mood, è la wags del campione e, quindi, anche starle vicino è difficile ”.