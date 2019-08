L'appello di Elodie: "Gira una fake news su di me, non comprate quegli integratori"

Elodie Di Patrizi, dopo il disco d'oro conquistato con il singolo "Margarita" e la passionale storia d'amore con il rapper Marracash, torna a far parlare di sé ma non per il gossip o per la musica. La 29enne romana è apparsa sui social con alcuni video per chiarire una situazione imbarazzante che la sta vedendo protagonista nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Elodie, sul web starebbero circolando notizie false circa il suo utilizzo di integratori dietetici per perdere peso. Una notizia a scopo promozionale che starebbe usando in modo improprio il suo nome.

Attraverso le storie di Instagram, la cantante ha fatto sapere di non essere assolutamente legata a nessun marchio di integratori, anzi di essere contraria al loro utilizzo. " Mi sono arrivati molti messaggi in privato - spiega su Instagram Elodie - perché sta girando un articolo su Facebook che dice che io ho preso degli integratori per dimagrire. Non è così, io non c'entro nulla, non comprate nulla, non sono affidabili. Qualora ci fosse il bisogno di dimagrire affidatevi a dei professionisti, nutrizionisti, fate sport però diffidate da questi articoli online, veramente" .

Nonostate il suo fisico esile e i suoi impegni lavorativi anche nel campo della moda e delle pubblicità, Elodie ha sottolineato di non aver mai dovuto ricorrere all'utilizzo di integratori per rimanere in forma. L'intensa attività fisica che condivide spesso sui social con i suoi follower e una corretta alimentazione le consentono di avere un fisico tanto invidiato.

Intanto Elodie si gode il nuovo amore al fianco del rapper Marracash con il quale sta scalando le classifiche musicali con il singolo "Margarita". Tra i due brucia la passione e non lo nascondo.