Laura Pausini in costume per il compagno Paolo Carta: "Innamorata del mio fotografo"

Siamo soliti vederla mentre canta sul palcoscenico, ma questa volta Laura Pausini si è mostrata in costume da bagno e in posa per il compagno Paolo Carta.

In attesa di ritornare a cantare per il tour insieme a Biagio Antonacci, Laura Pausini si è concessa una pausa rilassante con la famiglia in un resort extralusso alle Maldive. Tolti gli abiti di scena e lasciato da parte il microfono, quindi, la cantante ha indossato il costume da bagno e si è fatta immortalare dal fidanzato su un’altalena. Uno scatto che ha fatto impazzire i fan, che hanno subito notato il suo volto lucente e il sorriso smagliante.

Merito del relax che le isole dell’Oceano Indiano assicurano, ma merito anche degli occhi che si nascondevano dietro l’obiettivo che riprendeva la Pausini: quelli del suo compagno, Paolo Carta. Ed è proprio a lui che Laura sembra aver dedicato quello splendido scatto: “ Posso essere io l’occasione che aspetti da una vita... ed io sarò di più... io sarò la certezza che chiedevi tu ” – ha scritto la cantante, dicendosi “ innamorata del suo fotografo! ”.

Riprendendo il verso di uno dei suoi brani più belli del 2008, Bellissimo così, Laura Pausini ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al suo compagno Paolo, l’uomo dal quale ha deciso di avere una figlia nel 2013, Paola.