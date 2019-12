Laura Torrisi a Bali da sola: "Per i miei 40 anni volevo sentirmi libera e leggera"

Reduce dalla partecipazione televisiva al talent di Maria De Filippi, "Amici Celebrities", Laura Torrisi ha deciso di concedersi un viaggio all’estero per festeggiare i suoi primi 40 anni. L’attrice e cantante è volata a Bali, in Indonesia, proprio nel giorno del suo compleanno, il 7 dicembre, compiendo un tour tra le bellezze dell’isola. Al suo fianco, però, non c'era nessun nuovo amore. L'attrice fiorentina ha infatti scelto di viversi quest'esperienza in solitaria.

Un viaggio, atteso e desiderato da anni, che Laura Torrisi ha deciso di regalarsi e di fare da sola, per ritrovare la sua dimensione più intima e spirituale. A spiegarlo è stata lei stessa nell’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove da giorni documentava il tour indonesiano con scatti mozzafiato. " Desideravo fare questo viaggio da 7 anni e desideravo farlo sola – ha scritto l’attrice sui social network - così ho deciso di regalarmelo per i miei 40 anni. E devo dire che non avrei potuto fare scelta migliore" . Una scelta, quella di viaggiare da sola, che l’ha messa alla prova ma che, spiega ancora lei: " Mi ha donato una consapevolezza maggiore ed occhi nuovi per guardare sotto una prospettiva diversa me stessa, le cose intorno a me e gli altri ".