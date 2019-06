Lecciso e Al Bano al concerto di Antonacci e Pausini a Bari

Ieri sera a Bari ha preso il via il tour di Biagio Antonacci e Laura Pausini negli stadi e tra i tanti spettatori ce ne erano due particolari: Loredana Lecciso e Albano Carrisi, insieme.

A rivelarci tutto è la stessa Lecciso che ha postato un paio di brevi Stories su Instagram: la donna esibisce un top nero e Al Bano, al suo fianco, mostra l'immancabile panama bianco. La coppia non si trova nel backstage o in qualche posizione privilegiata adiacente al palcoscenico ma, come molti fan, sono posizionati sugli spalti dello stadio. Loredana canta e si diverte, mentre Albano appare un po' più rigido e sembra impegnato a seguire le evoluzioni vocali della Pausini.

Nella Stories successiva vediamo la Lecciso e il cantante parlare e a quel punto l'inquadratura si sposta verso il palco dove si stanno esibendo Laura e Biagio. Molto probabilmente dietro al telefonino che sta riprendendo la coppia c'è la loro figlia Jasmine, anche lei presente al concerto insieme alla zia Amanda Lecciso. Ma sul profilo della giovane ragazza nessuna inquadratura viene concessa ai genitori, le immagini della coppia sono solo sul profilo della Lecciso.

Dunque, solo due brevi storie col sottofondo di un'unica canzone: "Strani Amori" di Laura Pausini. Una scelta che non sembra fatta a caso, se si ricorda il testo del brano: "Strani amori che / Fanno crescere e sorridere / Fra le lacrime / Quante pagine lì da scrivere / Sogni e lividi da dividere". E ancora: "Strani amori che / Vanno e vengono / Nei pensieri che li nascondono / Storie vere che ci appartengono / Ma si lasciano come noi". La Lecciso avrà forse voluto comunicare qualcosa con questa scelta?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?