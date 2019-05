Leonardo DiCaprio ricorda la morte di River Phoenix: “Il momento più brutto della mia vita”

Leonardo DiCaprio ha raccontato per la prima volta il breve incontro che ebbe con River Phoenix la sera in cui il giovane attore è morto. Al Festival di Cannes per l’anteprima di C’era una volta a... Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino in cui è protagonista con Brad Pitt e Margot Robbie, il divo ha rivelato quello che ad oggi è “il momento più brutto e triste” della sua vita a Hollywood.

“ Sono cresciuto – ha spiegato DiCaprio a Esquire – considerando River il più grande attore della mia generazione, e tutto ciò che ho sempre desiderato era avere la possibilità di stringergli la mano ”. L’occasione capitò la sera del 30 ottobre 1993. In quel periodo, Leo era agli inizi e non aveva ancora recitato in Buon compleanno Mr. Grape, il film che lanciò la sua carriera. Phoenix, invece, era uno degli attori più promettenti della sua generazione grazie a film come Stand by Me, Vivere in fuga, Belli e dannati e Ti amerò... fino ad ammazzarti.

Leonardo DiCaprio: “Morte di River Phoenix una tragedia enorme”

“ Una sera – ricorda DiCaprio – a una festa a Silver Lake, l’ho visto salire le scale. Sembrava una scena di La donna che visse due volte, perché aveva un’espressione strana e non l’avevo mai incontrato, anche se l’avevo sempre voluto. Stava camminando verso di me e io sono rimasto come paralizzato. Poi ho visto arrivare una marea di gente, mi sono voltato e lui era scomparso ”.

Quel momento fu fatale per Leonardo DiCaprio. “ Ho ripercorso le scale all’indietro – dice – su e giù, per cercarlo. E lui era entrato al Viper Room ”. Dopo essere stato visto a colloquio con Flea e John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers all’interno del locale, Phoenix scomparve con alcuni spacciatori nel bagno: andato in overdose, River morì sul marciapiede di Sunset Boulevard, tra lo stupore generale di passanti e paparazzi.