L'eterno divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie: manca l'accordo sul patrimonio

Più un divorzio è lungo e più il patrimonio è grande. Il matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie non ha raggiunto ancora la parola "fine". Dal 2016, data della famosa lite in aereo, i due attori stanno cercando un accordo. Hanno trovato un’intesa sulla custodia dei figli: Maddox, Zahara, Shiloh Nouvel, Pax Thien e i gemellini Knox e Vivienne. Ma spartirsi le ricchezze accumulate in 12 anni di relazione non è affatto semplice.

Il patrimonio totale della ex famiglia Pitt-Jolie ammonterebbe a circa 380 milioni di dollari, di cui 100 sarebbero dell’attrice e il resto di Brad Pitt. A fruttare maggiormente è stata la sua casa di produzione, Plan B. ,un progetto di cui la sua ex moglie non faceva parte. Oltre a questo possedevano anche due case, la prima a Los Angeles e l’altra a New Orleans, e un castello a Miraval, nel Sud della Francia, dove producono vino.

Proprio questo sembra essere il “punto” di discordia tra i due ex coniugi, almeno stando a quanto riportato dal giornale The Blast. Il castello è stato comprato nel 2011 per 60 milioni di dollari. Ma al di là del valore economico, quello rappresenta il posto del “cuore”, dove la coppia si sposò nel 2014 con una cerimonia privata alla presenza dei loro figli, dei parenti e di qualche amico. Per il momento la soluzione migliore sembra essere quella di passarlo direttamente ai sei ragazzi, così che rimanga "in famiglia".