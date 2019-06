L'ex di Lady Gaga diventa un follower di Irina Shayk

Il dramma mediatico che ha accompagnato la rottura di Lady Gaga con il fidanzato Christian Carino e la rottura di Bradley Cooper con la sua compagna Irina Shayk si arricchisce di un nuovo dettaglio.

Pare che l'ex fidanzato di Lady Gaga sia diventato un assiduo follower su Instagram della top model che ieri ha postato su Instagram una sua sexy foto in costume da bagno nero mentre posa su uno scoglio, nel bel mezzo della natura incontaminata.