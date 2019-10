L'ex moglie di Lucas Peracchi durissima: "Mi sono rifatta una vita, ma se parlassi..."

Prosegue la querelle a distanza tra Lucas Peracchi ed Eva Henger dopo le accuse di violenza mosse da quest'ultima nei confronti del fidanzato della figlia Mercedesz Henger. Il compagno della figlia dell'ex pornostar è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per difendersi dagli attacchi e dalle accuse della suocera. " Ti assicuro che non ho mai toccato Mercedesz, neppure con un dito. Ma questa non è solo farina del sacco di Eva: è stato costruito tutto dopo una nostra banale discussione", ha dichiarato Lucas Peracchi alla d'Urso. Il personal trainer, che ha spiegato di esser stato danneggiato a livello professionale da tutta la vicenda, ha chiarito di aver allertato i suoi avvocato per metter fine alla vicenda, ma di essere anche disponibile a chiarire faccia a faccia con Eva Henger.

A Domenica Live Lucas Peracchi, però, non ha risparmiato qualche frecciatina neppure all'ex moglie Silvia Corrias: " Sono passati due anni e mezzo dalla fine del nostro matrimonio, perché non riesce a voltare pagina? Rifatti una vita. Sono anni che mi manda minacce, insulti e Mercedesz lo sa. Spero che possa presto trovare la persona giusta e andare avanti ". Dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla Corrias che ha commentato duramente le parole dell'ex. La modella sarda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a mezzo stampa ma ha scelto, ancora una volta, i social network per pubblicare la risposta a Peracchi: " È proprio vero che quando non li caghi devono metterti dentro ad ogni costo... non solo mi sono rifatta una vita ma sono rinata! Ribadisco per l'ennesima volta che non ho rilasciato nessuna intervista a riguardo perché non sono solita impicciarmi negli affari degli altri! Ai giornali piace scrivere qualunque cosa, si sa. Comunque #cercasicasadicura o #notorietà. Le persone non cambiano, ringrazia il cielo sia stata zitta e continuerò a farlo per il mio bene rinchiuditi pagliaccio. In tv leone in privato un... ".

L'ex moglie non ha, infatti, gradito l'esser tirata in mezzo alla questione delle violenze che Peracchi avrebbe usato a Mercedez. Di fatto, però, la Corrias non ha mai smentito il fatto che l'ex potesse essere un uomo violento alimentando i sospetti con alcuni post di alcune settimane fa.