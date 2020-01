L'ex Velina Irene Cioni mamma della piccola Vittoria: "Benvenuta in questo mondo amore mio"

La felicità di Irene Cioni è incontenibile. L'ex Velina di Striscia la Notizia è diventata mamma per la prima volta. La cicogna ha bussato alla porta di casa della Velina più longeva del tg satirico di Canale 5, considerato che ha calcato il bancone del programma tv per quattro stagioni consecutive, dal 2013 al 2017, condividendo la scena a suon di stacchetti con la collega mora, Ludovica Frasca. Dopo l'avventura televisiva, la 26enne originaria di Fucecchio, un piccolo paese alle porte di Firenze, ha abbandonato il mondo dello spettacolo intaprendendo altri percorsi professionali. La ex showgirl, oggi, è appassionata di yoga, beauty e fashion influencer. La sua vita si divide tra lezioni di yoga, sì, perché Irene è un'insegnante della virtuosa disciplina orientale, e si diletta a elargire consigli di bellezza e di tendenze di moda tramite i video e le chat con cui interagisce con i suoi fan sui suoi profili social. La sorte ha donato alla ex Velina bionda una dolcissima feminuccia. La primogenita di Irene Cioni è venuta alla luce nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, inondandole il cuore e l'anima di immensa gioia.

L'annuncio su Instagram della nascita della piccola Vittoria

Ad annunciare il lieto evento è stata la neo mamma che attraverso il canale social ha reso partecipi amici e follower della nascita della sua bambina. L'ex Velina ha condiviso sulla propria bacheca Instagram la primissima foto ricordo della sua figlioletta. Lo scatto ripropone l'immagine parziale della neonata avvolta in una nuvola rosa, della quale si scorgono soltanto la boccuccia e il nasino allo scopo di tutelarne la privacy. Irene Cioni e il compagno Giacomo hanno scelto di chiamare la loro primogenita Vittoria, così come la stessa coppia aveva già preannunciato in occasione del baby shower organizzato lo scorso novembre. La bionda influencer aveva rivelato di essere in dolce attesa lo scorso luglio, decidendo di condividere sui social uno scatto in cui appariva in costume da bagno intero mostrando delle rotondità accentuate che palesavano il suo stato iniziale di gravidanza. Il volto della giovane soubrette era radioso d gioia e sfoderava un sorriso contagioso, e lei aveva comunicato ai suoi follower. " Il mio sorriso dice tutto… felice di condividerlo anche con voi".

Accanto all'immagine di Vittoria, la nuova arrivata nella vita di mamma Irene e papà Giacomo, l'ex Velina, al culmine della contentezza, ha dedicato a sua figlia un messaggio conciso ma intrso d'amore. " Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un’emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…", sono le parole amorevoli esternate dopo il felice evento che Irene Cioni ha affidato ai social a corredo dello scatto della neonata. La ex showgirl ha accompagnato il suo nuovo annuncio con i dolcissimi hastag: "“#vittoria #lamiabambina #lamoredimammaepapà". Immediata la pioggia di commenti beneauguranti riversati all'indirizzo di Irene Cioni da parte dei fan comuni: "Congratulazioni", "Tanti auguri", Vi abbraccio", "Benvenuta piccola principessa", "Benvenuta Vittoria, ti stavamo aspettando". I messaggi di congratiulazioni sono pervenuti anche da parte di molti volti noti del mondo dello spettacolo, i quali hanno invaso il profilo di Irene. Tra di essi spiccano gli auguri firmati dalla redazione di Striscia la Notizia, con cui l'ex Velina ha condiviso un pezzo di vita e di carriera. Altri nomi celebri hanno rivolto il loro pensiero affettuoso: Giovanni Ciacci ha inviato un messaggio augurale intensificato da tanti cuoricini, ispirato dal clima di amore tra madre e figlia, Poi gli auguri vip di Alessia Ventura, Costanza Caracciolo, Benedetta Mazza, Pierpaolo Petrelli, Francesca Sofia Novello, Valentina Melis e molti altri.