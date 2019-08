Liam Hemsworth "ferito" da Miley Cyrus

La separazione tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus dopo solo otto mesi dalle nozze continua a far discutere. Mentre l'ex Hannah Montana si rilassa sul Lago di Como baciando Kaitlynn Carter, Liam Hemsworth pare avere maggiori problemi a superare il trauma della fine della sua relazione.

È quello che una fonte rimasta anonima ha raccontato a Entertainment Tonight, sottolineando che "Liam ha davvero il cuore spezzato, soprattutto dal fatto che Miley sia andata avanti con la sua vita velocemente e pubblicamente" . Parole che sembrano trovare riscontro anche nelle immagini di Liam Hemsworh che sono circolate in rete e che ritraggono l'attore a fare surf a Byron Bay in Australia con un aspetto tutt'altro che sereno.

La fonte vicina all'attore ha poi continuato: "Liam ama Miley ed è davvero a pezzi per tutto questo. Ma al momento Miley non vuol parlare con nessuno. Sente ancora il bisogno di esplorare se stessa, la sua sessualità e anche la sua musica".

Liam Hemsworth e Miley Cyrus si sono sposati lo scorso dicembre con una cerimonia privata, dopo una relazione durata dieci anni. A quanto viene raccontato dalle persone vicine all'ex coppia, il motivo che li ha spinti a sposarsi è stata la perdita della loro casa lo scorso novembre, durante il terribile incendio Woolsey, che ha messo in ginocchio la California. Motivazione che venne poi ripresa anche dalla stessa Miley Cyrus in numerose interviste.

Nonostante il cuore spezzato e la delusione per come Miley Cyrus sta affrontando questo primo periodo di separazione, Liam Hemsworth le ha comunque augurato tutto il meglio in un post su instagram, sottolineando che "questo è un affare privato, perciò non ho rilasciato né rilascero alcun commento a nessun giornalista o testata. Qualsiasi dichiarazione venga attribuita a me, sappiate che è falsa"

