Licia Nunez: "Al Gf Vip conoscerò Rita Rusic, il mio sogno erotico"

Alla vigilia del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha confessato alcune fantasie adolescenziali su un'altra concorrente del reality show: "Rita Rusic è stata un pò il mio sogno erotico!".

Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, si è fatta conoscere al grande pubblico per i ruoli che ha interpretato nella fiction Rai Incantesimo e nella soap opera Vivere di Canale 5. La vera consacrazione, però, arriva con la partecipazione alla quinta edizione di Ballando con le stelle, e soprattutto vestendo i panni della dark lady Elena Monforte nella fiction di Canale 5 Le Tre rose di Eva, a fianco di Roberto Farnesi e Anna Safroncik.

Licia Nunez non fa mistero di essere omosessuale: in passato ha avuto una storia d'amore, durata sette anni, con l'attivista Imma Battaglia, e da due è legata alla sua compagna Barbara. Intervistata dal settimanale Chi, Licia si è mostrata capace di ironizzare sul suo orientamento. Interrogata sugli altri concorrenti, l'attrice ha affermato di non poter dare giudizi, non conoscendo nessuno personalmente.

Una coinquilina tra tutte, però, sembra aver particolarmente colpito l'attenzione di Licia Nunez: Rita Rusic. "Lei, in passato, nei miei momenti di intimità, è stata un pò il mio sogno erotico!", ha rivelato candidamente l'attrice quarantenne. Sempre in tema di donne, Licia dice di sentirsi particolarmente vicina a Pupo: "È un personaggio eclettico e le donne sono una costante nella sua vita… come nella mia".

Licia Nunez afferma di partecipare al Grande Fratello Vip per riprendersi una parte della sua vita, l'adolescenza, che per motivi personali non ha vissuto come avrebbe voluto, e per "un senso di leggerezza". Da questa esperienza spera di poter far passare la sua capacità di saper ascoltare e la sua grande forza di volontà, ma anche l’impulsività.

Proprio questa "impulsività" sembra guidare Licia Nunez anche per quanto riguarda una eventuale storia d'amore nella casa. Per quanto fidanzata con Barbara, l'attrice "non esclude a priori" la possibilità di innamorarsi, anche se corregge subito il tiro e prova a rassicurare la sua dolce metà: "Ma credo nel rispetto e nella maturità dell’amore che oggi ho raggiunto con la mia compagna Barbara".

