La Liguria chiede l'esclusione di Junior Cally: "Fuori da Sanremo"

Non c'è pace per Junior Cally, finito nella bufera per i contenuti deplorevoli di alcune sue canzoni. Si tratta di testi " sboccati e violenti sulle donne ", che hanno scatenato l'ira generale in tutta Italia. Nel coro delle critiche si è aggiunta anche la Liguria: il consiglio regionale questa mattina ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere alla Rai di " ritirare immediatamente l'invito al trapper romano a partecipare al 70esimo Festival della canzone italiana ". Il documento è stato condiviso da tutti i gruppi: tra i primi firmatari vi sono Francesco Battistini, consigliere di Linea Condivisa, e Franco Senarega, il capogruppo della Lega.

Nello specifico si è impegnato il presidente della Regione Giovanni Toti a " esprimere pubblicamente ferma condanna nei confronti dei messaggi violenti e sessisti diffusi nella produzione musicale del trapper ". Alla Rai inoltre è stato chiesto che " durante il festival non venga menzionato in alcun modo il trapper escluso ma venga trasmesso ogni sera un messaggio chiaro, forte e univoco contro la violenza di genere e le discriminazioni sessuali ".

Le polemiche

Intanto è scattata una petizione su Change.org: l'iniziativa è stata lanciata dai docenti del Liceo Scientifico Nicolò Palmeri di Termini Imerese. Il rapper è conosciuto per i suoi video clip nei quali " insulta le donne attraverso un linguaggio sessista becero, oltraggioso e pericoloso ". In particolare nel mirino è finito il brano "Strega" in cui si legge: " L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C'ho rivestito la maschera ". Parole intonate mentre Junior Cally " si muove minacciosamente di fronte ad una ragazza legata mani e piedi ad una sedia con un sacchetto sulla testa ". Nell'argomentazione della petizione c'è scritto: " Noi, con la sua esclusione dalla kermesse sanremese, ribadiamo che la violenza sulle donne deve essere combattuta pubblicamente ed esplicitamente soprattutto a livello culturale e che i media hanno in questo un ruolo fondamentale, affinché il lavoro quotidiano degli educatori non venga vanificato in nome delle leggi del mercato ".