L'incendio di Notre Dame de Paris diventerà una miniserie

La cattedrale parigina di Notre Dame è stata vittima, lo scorso aprile, di un incendio che ha ne ha deturpato il tetto, creando danni ingenti che hanno spinto moltissime persone a donare denaro a sufficienza per poterla ricostruire.

Simbolo di Parigi tanto quanto lo è la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris è un esempio di architettura gotica che, anche grazie a film come Il Gobbo di Notre Dame, sono entrati nell'immaginario collettivo. Non sorprende, dunque, che l'incendio abbia portato a moltissime reazioni da parte delle personalità pubbliche e dei personaggi di spettacolo.

Allo stesso modo non sorprende che il tragico evento sia diventato il materiale al centro di una miniserie in via di sviluppo grazie a Pathé, Moonriver TV di Xavier Marchand e Vendôme Group.

Dal momento che la serie è ancora in una fase embrionale, sono davvero poche le informazioni che si hanno a riguardo. Non esiste nemmeno un titolo ufficiale, ma è stato reso noto che la miniserie racconterà il modo in cui le fiamme si sono diffuse e i concitati momenti successivi, quando tutto il mondo era con lo sguardo rivolto a Parigi.

Non mancheranno, naturalmente, livelli di narrazione più umani, con l'accento posto sulle forze di polizia e dei pompieri che hanno cercato in ogni modo di salvare il tetto della cattedrale, evitando danni ben più gravi.

L'ispirazione della serie legata a Notre Dame sembra essere legata a Chernobyl, miniserie targata HBO e mandata in onda da Sky che raccontava le tragiche conseguenze dell'esplosione del reattore nucleare nel 1986.

