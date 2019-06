L'inedito di Morgan è un plagio? Il web insorge contro di lui

Non si può dire che sia un momento fortunato quello che sta vivendo Morgan. L’imminente sfratto, le accuse mossegli dalle ex compagne (prima Jessica Mazzoli nella casa del Grande Fratello, poi Asia attraverso i social) e ora una nuova tegola. Nell’ultima puntata di The Voice of Italy Morgan ha presentato il suo ultimo brano inedito "Per per Sempre", una canzone che ha però suscitato non poche polemiche. Sul web i suoi follower si sono, infatti, scagliati contro di lui accusandolo di plagio. Secondo molti suoi seguaci, infatti, "Per per sempre" sarebbe simile nel testo e nella musica a "Time" di Alan Parsons Project.



In realtà che il brano di Morgan citi "Time", canzone del gruppo rock britannico uscita nel 1980 e pubblicata nell'album "The Turn of a Friendly Card", non è un mistero e lo ha dichiarato lo stesso Morgan). I suoi fan però lo accusano di non essere più in grado di scrivere musica senza il bisogno di "aiutini" e di aver fatto una cover più che un inedito: "Incredibile...Ah quindi non solo ha copiato la musica ma neanche si è sforzato un po' x fare un testo suo personale!!! Scaduto proprio mi dispiace", "Ti ho sempre seguito e stimato. Ti considero un genio ricco di cultura e sensibilità musicale… le cover vanno dichiarate, mica siamo tutti ignoranti", "Morgan sei bravo ma dire che è una cover ... non avrebbe sminuito la tua bravura". E ancora: "Bella sta cover di Time!", "È un plagio", "Artista "fatto" e finito".



Morgan non bada però alle polemiche e spiega attraverso i social che "Per Persempre farà da apripista alla pubblicazione del mio nuovo disco, anche se disco non è proprio la parola più adatta per definire questa cosa, forse è meglio chiamarlo ciclo, che comunque è sempre una cosa circolare ma allude più al tempo che a un oggetto materiale".

