Lite violenta a Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Er Faina

È stata una puntata molto accesa quella che è andata in onda oggi a Uomini e Donne. La giornata odierna sarebbe stata quella dedicata al trono classico ma è stata quasi interamente spesa per parlare di Temptation Island Vip. In studio, oltre ai protagonisti del format pomeridiano, sono approdati Alessia Marcuzzi, Damiano Coccia (Er Faina) e Ciro Petrone con le rispettive compagne.

Grande protagonista, poco apprezzato dal web, è stato proprio Er Faina, che ha avuto uno scontro violento con Tina Cipollari. L'opinionista di Maria De Filippi è stata in passato protagonista di alcuni video offensivi da parte di Coccia e oggi in studio i due si sono confrontati per la prima volta. Tina ha accusato Er Faina di aver gravemente insultato suo figlio e i toni si sono accesi, soprattutto perché il concorrente di Temptation Island ha negato di aver mai detto certe parole al ragazzo, così come poi avrebbe dimostrato qualche ora dopo sui social tramite un video.

Sono stati tanti i personaggi insultati da Damiano Coccia nei suoi video, alcuni in maniera esagerata e offensiva, così come sono state tante le opinioni espresse dal ragazzo che lo hanno di fatto esposto alla polemica pubblica. Il web si è rivoltato per la sua presenza a Temptation Island Vip, così come oggi si è rivoltato per la partecipazione a Uomini e Donne. Gli utenti dei social non hanno condiviso la scelta di dare visibilità a un personaggio salito agli onori delle cronache per aver usato frasi violentemente offensive. Maria De Filippi ha giustificato il tutto da un punto di vista strategico, come un'operazione di redenzione a favore di camera per uno dei tanti “leoni da tastiera.” Durante la puntata, la conduttrice ha svelato di non essere a conoscenza delle offese fatte da Damiano Coccia ai danni di Tina Cipollari – quindi, presumibilmente, anche ai danni di tutti gli altri personaggi dileggiati – ma solo di quelle contro il programma.