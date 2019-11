A "Live" arriva il "tradimento": Antonella e Lenticchio, Scintilla ed Elena Morali

Lunga, lunghissima pagina di tradimenti a “Live Non è la d’Urso” dove si parla di “corna” e ce n’è davvero per tutti i gusti. La prima storia che viene raccontata è quella di Antonella Fiordalisi e Francesco Chiofalo, per tutti "Lenticchio", e della loro tormentata relazione. Antonella che è presente in studio, racconta cosa è successo realmente nella loro coppia e come ha scoperto che il suo compagno la tradiva. La d’Urso ammette che non conosce bene la storia ma da quello che ha visto è davvero molto ingarbugliata.

Inoltre le fa notare che tutti i pianti a dirotto che i due si scambiano a favore di social, vengono presi dal pubblico come un modo di mettersi in mostra. Soprattutto Lenticchio appare davvero come “finto” mentre piange, ma la campionessa di scherma lo difende dicendo che non è vero: “ Non c’è nulla di finto, siamo sempre stati veri ”. Anche se ammette che Chiofalo è un po’ scenografico nei suoi comportamenti.

Comincia poi a raccontare che è venuta a scoprire la cosa per un caso mentre era in vacanza con il fidanzato e questa “ex” Aurora Giodi continuava a scrivergli. Così Antonella decide di chiamarla ma non cava un ragno dal buco. Dopo un mese, però, ritenta con l’attuale fidanzato della Giorgi e scopre che quella che lei pensava fosse l’amante, in realtà era la fidanzata ufficiale di Chiofalo. Lascia la casa dove vive con Francesco che disperato e "piangente" giura di riconquistarla. “ Ma lui come ti ha spiegato il fatto che era l’altra la vera fidanzata? ”, le chiede la d’Urso.

“ Francesco mi ha giustificato questo tradimento, mi ha spiegato il motivo. All’inizio non pensava che io fossi davvero interessata a lui. Poi ha cambiato idea”, dice “ Ma ora siete tornati insieme? ”, le chiede Barbara? “ Sì - replica - l’ho perdonato, lui per riconquistarmi ha preso un B&B di fronte casa mia pur di starmi vicino e io ho capito quanto ci tenesse a me ”. Ovviamente i due si sono riconciliati a favore di social mentre Chiofalo, strano a dirlo, piangendo ha ripreso tutta la scena.

La seconda coppia che ha vissuto un tradimento è quella formata dal comico Scintilla e dalla ex “Pupa” Elena Morali che hanno vissuto dei veri alti e bassi arrivando addirittura ad un passo dall’altare. Con loro si fanno due nomi, quello di Fabio Rondinelli, un personal trainer che sostiene che Elena abbia tradito Scintilla con lui, e Daniele di Lorenzo. Elena va su tutte le furie quando vede il video di Rondinelli che continua ad accusarla e sostenere la sua tesi.

“ Io l’ho denunciato e non vedo l’ora di vederlo in tribunale . -dice alzando la voce -. Eravamo sotto casa mia per due minuti e ci ha raggiunto anche Scintilla a cui l’ho presentato. Lui aveva pagato per avere sponsorizzazione, con lui non c’è stato assolutamente nulla" . Interviene poi Scintilla a difesa di Elena: “ L’ho definito pezzo di me**a e confermo, ma penso che a prescindere il tradimento sia vero o no, secondo me non prendi e sbugiardi una donna così” .