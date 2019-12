Loredana Lecciso dice sì al Grande Fratello Vip

C'è aria di grande fervore nell'attesa che parta la quarta edizione del padre dei reality show, il Grande Fratello Vip. In questi giorni impazza il toto nomi sui probabili concorrenti che animeranno l'atmosfera e surriscalderanno il clima tra le mura della Casa più osservata dello stivale. Tutti i voyeur d'Italia scalpitano attendendo impazientemente l'esordio dell'edizione rinnovata del GF versione vip che avverrà il 7gennaio 2020 e sarà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata. Si vocifera che il cast dei personaggi famosi che parteciperanno a questa nuova edizione sarà targato "very important people". Il conduttore che si assumerà l'onere di salvare le sorti del noto reality show è il bravo giornalista, il direttore della rivista Chi, Alfonso Signorini. Dopo svariati anni di co-conduzione, nel corso delle passate edizioni del Grande Fratello Vip, in cui Signorini fungeva da supporter al fianco delle due valide conduttrici Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, nel 2020 sarà protagonista unico alla guida del noto reality show casalingo.

Signorini lascia vacante la poltrona di opinionista ricoperta per svariate edizioni, e la affida fiducioso a Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi, la quale subentrerà al suo posto come commentatrice. La Nara è una donna esperta nella comunicazione televisiva, certamente avvezza al intrattenere il pubblico possedendo spiccate doti relazionali e una verve brillante. L'altro opinionista, ruolo molto in voga in ogni talk show che si rispetti, previsto nella trasmissione che affiancherà il giornalista nella conduzione sarà il cantante Pupo, figura briosa e pimpante. Con un nome accreditato come Alfonso Signorini certamente lo share del programma subirà un'impennata notevole. Il direttore di Chi rappresenta una garanzia di successo poiché dotato di un arte oratoria spigliata e accattvante, capace di svelare ogni sorta di pettegolezzo e divulgare le notizie di gossip con un suo stile originale. Signorini ha promesso al pubblico che nella nuova edizione del Grande Fratello Vip 4, che lui condurrà con vera maestria, accederanno sotanto i personaggi davvero famosi, un cast stellare, che la gente apprezzerà e di cui non ignorerà l'identità.

Loredana Lecciso cede al fascino di Alfonso Signorini e dice sì al GF Vip 4

A poco più di un mese dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip finalmente spuntano i primi nomi dei concorrenti vip. La produzione del programma ha ufficializzato da poco la partecipazione di Rita Rusic, e, nel giro di breve tempo, anche il sito impudente Dagospia ha fatto la sua puntata, scommettendo sul nome di un personaggio di alto profilo, la scrittrice Barbara Alberti. Nelle ultime ore è trapelato un nuovo nome esplosivo, la procace leccese Loredana Lecciso. La fonte che ha menzionato l'ex moglie del cantante di Cellino tra le future "inquiline" della Casa del Grande Fraello Vip è il sito Tv Blog.it. Se fossero realmente confermate queste tre personalità, il successo del reality sarebbe più che assicurato, sicuramente, con la loro presenza nella Casa avverranno colpi di scena eclatanti e scene di vita esilaranti e interessanti che inchioderanno i telespettatori al video.

La Lecciso è nota al grande pubblico sia per le sue vicende private che per quelle professionali, certamente lei rivitalizzerà il clima all'interno del contesto del reality. L'ex moglie di Albano negli ultimi anni è stata spesso al centro del gossip per la sua storia sentimentale travagliata vissuta con il cantante, del cui matrimonio ogni aspetto privato è stato sbandierato sui media nazionali. La bionda salentina per anni è stata corteggiata dagli autori del reality show affinchè partecipasse in veste di concorrente, ma lei ha sempre declinato l'invito imputando il suo diniego a fattori personali. L'ex signora Carrisi è restia, infatti, alla convivenza forzosa con emeriti sconosciuti 24 ore su 24 e di eseere tampinata in ogni momento della giornata. E poi ha il timore di mostrarsi al mattino al naturale senza un filo di trucco sul volto. Ma, soprattutto, essendo una madre premusosa che ama molto i suoi figli, il solo pensiero di allontanarsi dai suoi cari per un periodo prolungato terrorizza la Lecciso.

Mentre, in questa nuova edizione con la presenza gradita del suo amico Alfonso Signorini, la Lecciso ha abbassato le sue difese e si è fatta allettare dalle proposta lusinghiera del direttore. Nel corso di alcune interviste rilasciate a varie riviste, Loredana Lecciso ha comunicato di aver accettato di fare ingresso nella Casa più spiata d'Italia confessando sincera: " Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella Casa, chissà, per adesso rifletto un po', anche se mi piacerebbe e sarei tentata. L'unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale" . Alcune voci maligne riferiscono che oggi Loredana Lecciso aneli a rientrare a lavorare nel mondo dello spettacolo e questa occasione è propizia per auto promuoversi e lanciarsi nuovamente nello showbiz. Che Loredana Lecciso abbia nostalgia del suo passato televisivo quando si esibiva con mise succinte in balletti provocanti?

Il toto nomi dei concorrenti che arricchiranno il cast del Grande Fratello Vip 4

Tra i personaggi vip sui quali si scommette in vista di un loro probabile ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip compare tra i più gettonati il nome di Hoara Borselli, ex Miss Italia ed ex compagna di Wlater Nudo. Nella lista dei personaggi famosi più favoriti rientra anche Clizia Incorvaia, negli ultimi mesi al centro del gossip a causa delle sue vicende burrascose con il suo ex marito Francesca Sarcina. Si punta anche su Antonella Elia, protagonista discussa dell'Isola dei Famosi, e su Adriana Volpe, co-conduttrice del programma Rai I Fatti Vostri accanto al presentatore Giancarlo Magalli. Nel toto nomi che sta tenendo banco in queste ore compaiono volti noti che richiamano la curosità del pubblico: da Cicciolina, ex attrice hard, al Divino Othelma, Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore, e Maiano Catanzaro, ex tronista, provenienti da Uomini e Donne, Paola Di Benedetto, madre natura in Ciao Darwin, Zoe Cristofoli, modella super tatuata, Natalia Bush, showgirl spagnola, la ballerina e conduttrice Matilde Brandi, Arianna David, Miss Italia !993, Megan Montaner, attrice spagnola di soap opera, la fashion blogger e influencer Ginevra Lambruschi e la showgirl italiana Sara Tommasi. Un parterre eterogeneo che radunati sotto lo stesso tetto della rinomata Casa del Grande Fratello Vip daranno vita a trame molto più intricate e stupefacenti di quelle costruite fittiziamente nei film.