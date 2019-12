Loredana Lecciso al GF Vip? Lei smentisce: "Magari in un’altra edizione"

Dopo l’ufficialità di Rita Rusic prima concorrente del Grande Fratello Vip, si è diffusa la notizia che anche Loredana Lecciso avrebbe varcato la soglia della porta rossa della Casa.

Se il nome della ex compagna di Al Bano, dunque, sembrava essere il più quotato e aveva già fatto pensare ai numerosi scoop di cui sarebbe stata protagonista, ora pare che la Lecciso abbia declinato in maniera incontrovertibile l’invito di Alfonso Signorini. Raggiunta da Libero, infatti, la showgirl di origini pugliesi ha commentato il gossip con un laconico “m agari in un’altra edizione ”. Una dichiarazione che farebbe pensare ad una proposta effettivamente giunta alla Lecciso, ma che quest’ultima ha preferito non accettare per motivi ancora ignoti.

A proposito della sua prima edizione al timone del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva dichiarato di voler arruolare personaggi realmente noti, lasciando intendere di aver poco gradito le scelte fatte in passato. “ Chi me l’ha fatto fare? È materia mia, ci sguazzo una meraviglia e avevo un sacco di voglia di divertirmi – ha raccontato da Piero Chiambretti - Lavoro da prima dell’estate perché firmo il programma, sono dentro il cast, mi occupo di tutto. Vi posso dire che stiamo scegliendo i concorrenti con il bilancino. Stiamo facendo un Grande Fratello Vip veramente vip in cui la gente non deve più chiedersi chi sono i volti noti ”. E il nome di Rita Rusic, se fosse stato associato a quello di Loredana Lecciso, dimostrava che Signorini non ha alcuna intenzione di disattendere le aspettative che il grande pubblico nutre nei confronti di questo nuovo GF Vip.

Un nome del calibro di quello di Loredana Lecciso aveva già fatto mormorare la rete, mentre nelle ultime ore si è diffusa la notizia riguardo l’ingresso di una nota scrittrice nella Casa di Cinecittà. Secondo Dagospia, infatti, sarà Barbara Alberti la prossima concorrente ufficiale del reality show, in partenza all’inizio del 2020 con la nuova conduzione di Alfonso Signorini. Perfetto conoscitore del mondo dei vip, il giornalista e direttore del settimanale Chi ha promesso di riunire un cast completamente differente da quelli delle precedenti edizioni in cui personaggi noti si mischiavano ad altri poco conosciuti al grande pubblico. Questa volta, secondo le sue promesse, la versione "celebrity" del Grande Fratello sarà veramente tale.