Lorella Boccia: "Per questo matrimonio avrei atteso cent'anni"

Reduce da una vacanza in Kenya, resa indimenticabile dalla proposta di matrimonio da parte dell’agente e producer Niccolò Presta, Lorella Boccia si racconta al settimanale Gente. La showgirl, già protagonista del nuovo anno, svela alcuni retroscena della magica notte della proposta da parte di Presta Junior.

"Mi consegna una lettera che parla di noi, di quello che siamo stati e saremo, delle nostre vite - spiega la ballerina -. Mi ritrovo al quarto piano di un appartamento. Vedo il papà di Niccolò che fa partire la mia canzone preferita. Sul tavolo c’è una magnifica torta. Intorno, i nostri amici. Lui è in ginocchio, con un’anello" .

Lorella Boccia, ex allieva della scuola di Amici e poi ballerina professionista del programma di Maria De Filippi, racconta la sua esperienza nella scuola più famosa della televisone. "È stata una grande scuola. Maria, mentre studiavo, mi ha fatto i complimenti per la mia trasformazione sia fisica, sia nel ballo e nel carattere. È stato di incoraggiamento ".

Dopo il debutto sul grande schermo con la pellicola americana Step Up, Lorella torna in Italia come conduttrice, a fianco di Paolo Ruffini, del programma comico di Italia1, Colorado. Importati esperienze in musical nazionali e infine la proposta di matrimonio tanto attesa. Le curiosità e indiscrezioni che girano attorno alla cerimonia sono numerose ma ancora poche sono le notizie. Non resta che aspettare.