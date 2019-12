Lorella Boccia sbotta contro Fabio Colloricchio: "Paraculo e contraddittorio"

Rivelo è uno dei programmi di punta di Real Time e la sua conduttrice Lorella Boccia si sta dimostrando arguta e ficcante nelle sue interviste. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ha avuto ospiti Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, che nei mesi precedenti si sono scontrati via social per alcune dichiarazioni fatte dal ragazzo. La conduttrice non ha risparmiato commenti e risposte caustiche alle affermazioni dell'italo-argentino.

Fabio Colloricchio ha raccontato diversi dettagli sulla relazione intercorsa con Nicole Mazzocato, conosciuta durante il programma Uomini e Donne, prima di passare all'esperienza di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. È durante il reality estremo che il ragazzo ha conosciuto Violeta Mangrinan, con la quale adesso convive. Colloricchio e la sua nuova compagna sono stati per diverse settimane al centro del gossip internazionale per un amplesso consumato sulla spiaggia dell'isola onduregna che ha ospitato Supervivientes. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e hanno ovviamente fatto parlare in Spagna e in Italia. Durante quell'esperienza, il ragazzo non è risparmiato e oltre a quell'episodio a luci rosse non ha risparmiato attacchi verbali violenti contro la sua ex fidanzata, che è ricorsa contro di lui alle vie legali.

Di quello, Fabio Colloricchio sembra essere pentito e proprio con Lorella Boccia ha provato a giustificare il suo comportamento, dichiarando di non aver mai avuto l'intenzione di offendere Nicole Mazzocato. Parole, queste, che non hanno convinto la padrona di casa, che non ha mancato occasione per puntualizzare e ribattere alle dichiarazioni di Colloricchio.

" Quando hai fatto l’amore davanti alle telecamere con Violeta non hai pensato alla tua ex? Non è mai facile per un’ex vedere certe cose ", ha detto la Boccia al ragazzo, che ha cercato in qualche modo di spiegare il motivo del suo comportamento. Evidentemente, Fabio Colloricchio non ha però convinto Lorella Boccia con le sue argomentazioni, tanto che la conduttrice ha poi sbottato: " Sei un paraculo, sei contraddittorio! Cerca di essere onesto per una volta! "