Lorenzo Riccardi nuovo ​opinionista di Uomini e Donne

Gradito ritorno a Uomini e Donne per i fan della coppia composta dall'ex tronista Lorenzo Riccardi e dalla sua scelta, Claudia Dionigi. Il "Cobra" e la compagna sono stati ospiti della trasmissione di Maria De Filippi andata in onda il 12 dicembre. A quasi un anno dall'uscita dal dating time di Canale Cinque, la coppia è apparsa più affiatata che mai e Riccardi non ha perso l'occasione per dire la sua sulle corteggiatrici presenti in studio.

Sempre ironico e tagliente, Lorenzo si è lasciato sfuggire di aver baciato, diversi anni fa, Giulia D'Urso la corteggiatrice del tronista Giulio Raselli. Un'affermazione che ha creato non poche tensioni tra Giulio e Giulia, che hanno discusso per buona parte della puntata. L'ospitata in studio di Lorenzo Riccardi non sembra però essere un fatto isolato. L'ex tronista potrebbe essere, infatti, il nuovo opinionista di Uomini e Donne. Del resto Lorenzo non ha mai fatto mistero di voler tornare, da protagonista, alla corte di Maria De Filippi. A fine settembre, attraverso un video su Instagram, il popolare tronista aveva lanciato addirittura un appello alla produzione, rivolgendosi a Raffaella Mennoia e pregandola di chiamarlo in puntata come ospite fisso.

La richiesta sembra esser stata accolta con entusiasmo e oggi, a distanza di un paio di mesi, Lorenzo è tornato in studio con la sua amata Claudia, ma la sua presenza potrebbe diventare fissa nel corso delle prossime puntate. Il suo ruolo? Nuovo opinionista. A confermarlo ci sarebbe una risposta precisa che l'ex tronista ha dato ai suoi fan su Instagram. Nel rispondere alle domande curiose dei suoi follower nelle storie di Instagram, Lorenzo Riccardi ha prima confessato di aver avuto nostalgia dello studio di Uomini e Donne, poi ha confermato che sarà presente in studio anche nelle prossime puntate del Trono Classico. Lorenzo dovrebbe dunque prendere il posto di Mario Serpa, che fino a pochi mesi fa rivestiva il ruolo di opinionista la fianco di Gianni Sperti e Jack Vanore. Serpa ha abbandonato il suo ruolo in studio dopo la violenta polemica scatenatasi con gli autori del programma. In estate Mario Serpa attaccò il format tacciandolo di mancata trasparenza, portandolo a lasciare la trasmissione. Oggi quel posto potrebbe essere occupato proprio da Riccardi.