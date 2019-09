Lorenzo Riccardi opinionista a Uomini e Donne? Lui si candida

Chi si siederà al fianco di Tina Cipollari (messa a dieta da Maria De Filippi) e Gianni Sperti come nuovo opinionista di "Uomini e Donne"? Dopo le ultime scottanti polemiche avvenute tra Mario Serpa e la produzione del programma sembra, infatti, chiaro che l'ex corteggiatore non farà parte degli opinionisti. L'ex tronista Lorenzo Riccardi potrebbe essere il sostituto più accreditato secondo i rumors. Il "cobra", come è stato soprannominato nel corso della passata stagione del dayting time, si è infatti candidato a ricoprire il ruolo al fianco di Gianni e Tina.

Attraverso le storie del suo profilo Instagram, Lorenzo Riccardi ha lanciato messaggi chiari e inequivocabili a Raffaella Mennoia, responsabile del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dal portale Kontrokultura, l'ex tronista avrebbe colto il suggerimento di alcuni fan che lo hanno spronato a proporsi come opinionista nella trasmissione. La sua ironia e schiettezza hanno conquistato il pubblico nella scorsa edizione e questo potrebbe giocare a suo favore. Attraverso un video social ha così fatto un ironico appello alla Mennoia che potrebbe valutare la sua candidatura. Nel frattempo Lorenzo si diverte a commentare, attraverso i social network, altri programmi come "Temptation Island Vip" esercitandosi, forse, nel ruolo.

Intanto le registrazioni del Trono Classico sono già iniziate e i quattro nuovi tronisti si stanno mettendo in mostra con i corteggiatori. L'appuntamento con Maria De Filippi e tronisti è fissato per lunedì 16 settembre con la messa in onda della prima puntata dove, come di consueto, si rincontreranno alcune coppie di "Temptation Island" (e sembra, ci saranno, nuove importati rivelazioni sull'edizione Vip).

