Loretta Goggi: "Con Raffaella Carrà non c'è mai stata rivalità"

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Loretta Goggi chiarisce una volta per tutte il suo rapporto con Raffaella Carrà: "Mai state rivali, siamo buone conoscenti e tra di noi c'è dell'affetto".

La giurata di "Tale e Quale Show" sarà protagonista di una puntata di "A raccontare comincia tu", il programma di interviste della Carrà in onda il giovedì su Rai3. Per l'occasione la location sarà un golf resort dell'Argentario, dove Loretta Goggi era solita recarsi insieme al marito Gianni Brezza, morto nel 2011: "Dalla sua scomparsa non ci avevo messo più piede perché mi faceva troppo male".

L'intervista al settimanale è l'occasione per precisare il rapporto tra le due showgirl che hanno fatto la storia dello spettacolo in Italia. Loretta chiarisce subito le differenze caratteriali tra lei e Raffaella: "Siamo molto diverse per temperamento. Lei ha il piglio della condottiera e si vede anche da fuori". "Io ce l'ho, ma dentro di me e non lo do a vedere", aggiunge.

Loretta Goggi ricorda con precisione la prima volta che incontrò Raffaella Carrà: "Al Teatro Sistina di Roma per il premio "Maschera d'Argento" dopo la mia prima "Canzonissima" nel 1972". "Ci premiavano tutte e due e ci hanno fatto sedere vicine", sostiene la Goggi. Questa prima immagine delle due showgirl sedute accanto potrebbe essere all'origine della tanto chiacchierata rivalità tra le due, un antagonismo che però Loretta nega categoricamente: "La rivalità non esisteva. Io in realtà non avevo niente a che vedere con la danza di Raffaella".

"Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi", spiega la donna svelando dinamiche dei mass media che sembrano persistere anche oggi. Loretta Goggi spende solo parole positive per la "Raffa Nazionale" e rivela di apprezzarne molte qualità: "Il rigore assoluto. E poi l'energia, la potenza e la marcia in più che vanno al di là di qualsiasi qualità tu le possa riconoscere".

Nonostante tutti questi riconoscimenti, le due non possono definirsi amiche: "Amicizia è una parola seria, siamo buone conoscenti". "E c'è dell'affetto", chiosa Loretta Goggi con la tipica sensibilità che la contraddistingue anche di fronte alle telecamere.

