Lory Del Santo rivela: "Ho rischiato la vita per non farmi fotografare"

Lory Del Santo ha rischiato di morire in macchina con Giancarlo Giannini. È questo il racconto che la showgirl ha fatto nel salotto di Mattino5 davanti a una Federica Panicucci sotto choc. L'aneddoto risale a molti anni fa ma non è particolarmente noto alle cronache e solo adesso Lory Del Santo ha voluto renderlo pubblico durante un dibattito in studio sul rapporto dei personaggi noti con i paparazzi.

Diverso tempo addietro pare che Lory Del Santo e Giancarlo fossero molto amici ma nell'ambiente circolava la voce di una loro presunta liason. In un'epoca in cui i social network non erano ancora stati inventati, le foto rubate erano l'unica fonte di informazioni e così i due erano spesso rincorsi da orde di fotografi, pronti a immortalare qualunque loro azione. Una notte pare che, proprio per evitare i paparazzi, la macchina su cui viaggiavano rischiò di essere coinvolta in un incidente, le cui conseguenze sarebbero potute essere nefaste.