Lost in Space: ecco la seconda stagione della serie tv

Un anno fa esordiva su Netflix il remake di Lost in Space, serie tv che ebbe la sua prima versione televisiva nel 1965.

Alle avventure narrate nella serie tv degli anni ’60 è seguito poi un film, del 1998, un po’ bislacco, con protagonista Matt LeBlanc - il Joey di Friends - insieme a Gary Oldman, quando ancora questo era solo sinonimo di personaggio villain.

La versione targata Netflix, con alcune differenze rispetto alle storie precedenti, si è presentata molto bene salvo poi perdersi nel corso della stagione. La storia raccontata nella serie tv è ambientata nel 2046 ed ha come protagonista la famiglia Robinson, la quale, dopo lo schianto di un meteorite sulla Terra e la successiva impossibilità di sopravvivenza sul pianeta, viene selezionata per la colonizzazione di Alpha Centauri.

I sentimenti sono stati la componente fondamentale di Lost in Space, nello specifico parliamo, più che del rapporto tra i componenti la famiglia protagonista, dell’amicizia tra il figlio minore Will e il robot alieno. Nella prima stagione è da sottolineare l’interpretazione di Parker Posey, la quale ha ereditato il personaggio di Gary Oldman ed ha rinvigorito la trama, attirando su di se la rabbia degli spettatori con il ruolo della cattiva di turno.

Alcuni giorni fa, durante il New York Comic-Con, nel panel dedicato a Lost in Space, è stata comunicata la data di uscita della seconda stagione. I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 24 dicembre prossimo su Netflix, garantendo così il binge watching della serie per il periodo delle feste. Insieme alla data è stato rilasciato anche il primo trailer della seconda stagione che ripartirà proprio dai sentimenti. Il cast è stato confermato e inoltre vede l’ingresso di JJ Feild, attore visto in Turn Up Charlie e prossimamente al cinema in Le Mans '66 - La grande sfida.

Lo speciale legame tra il robot alieno e Will basterà per ritrovare l’amico disperso? La stagione due, anticipata dal trailer dal titolo “Qualcuno ha visto il nostro robot?”, si presenta già “favolosa”: infatti, sulle note di What A Wonderful World, notiamo i riferimenti ad Hänsel e Gretel e Alice. Amicizia e avventura, il tutto accompagnato dalla fantascienza, attendiamo con trepidazione i nuovi episodi di Lost in Space.