Luana Colussi: "Sono casta da 5 anni, ho preferito pensare a me"

Ospite di Barbara d'Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, l'ex showgirl Luana Colussi ha rivelato di essera casta da cinque anni: "Dopo la fine del mio matrimonio ho preferito pensare a me, non ci si può buttare subito tra le braccia di un altro uomo".

La scelta di castità di Luana Colussi non sembra essere dettata da ragioni di visibilità momentanea ma pare una scelta motivata da una ponderata riflessione. "Sono casta da cinque anni perché è una conseguenza della fine del mio matrimonio, ho preferito pensare a me, a fare del bene a me e a ricostruire un mio stato felice", ha sentenziato in maniera molto meditativa la donna.

Luana Colussi ha aggiunto di aver fatto questa scelta per evitare di affidarsi in modo precipitoso e superficiale ad una nuova figura maschile: "Non ci si può buttare subito tra le braccia di un altro uomo". Barbara d'Urso ha affermato di comprendere e condividere il ragionamento della sua ospite, ma ha anche fatto notare che forse cinque anni costituiscono un tempo abbastanza lungo per ricominciare ad amare.

A queste parole della conduttrice, Luana Colussi ha risposto: "Ci vuole un po' di tempo per ricostruire tutto, sono tanti cinque anni ma viene così, ho due figli a casa e mi occupo di loro". Questo ragionamento riceve il plauso del giornalista Carlo Mondonico, che afferma: "Apprezzo molto l'onestà di Luana, la sincerità nel dire che è uscita da una storia difficile e quindi ha bisogno di prendersi cura di se stessa".

"Questo può essere un motivo che ti porta a non avere più rapporti con gli uomini, cioè con un uomo che ti distrugge la vita, io non so se è il tuo caso, però per molte donne è così", sentenzia il giornalista. Luana Colussi afferma che non è questo il suo caso ma dice di comprendere il ragionamento di Mondonico: "Ti capisco, non ti biasimo. Però io preferisco ritornare amica di me stessa, ritornare a colmare quei vuoti, non voglio che ci sia qualcun altro a farmelo capire o a farlo per me".

Mondonico insiste nell'affermare che tali vuoti possono essere stati creati da qualcuno che ti è stato accanto, ma Luana Colussi glissa sostenendo che spesso è la vita a portarteli sul tuo cammino.

