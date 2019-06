Luca Argentero: "Alcuni fan invadenti mi chiedono le foto dei piedi"

Intervistato dalla trsamissione I Lunatici di Rai Radio 2, Luca Argentero ha parlato dei suoi sogni da bambino, del rapporto con la bellezza e delle strane richieste di alcuni fan: anche a lui chiedono le foto dei piedi.

L'attore ha raccontato delle sue aspirazioni da bambino: "Sognavo una carriera da sportivo, anche se a giocare a calcio sono una pippa. Sono un appassionato sciatore, un alpinista e un pessimo tennista. La mia carriera è naufragata alle primissime battute". L'insegnate di tennis gli consigliò di iscriversi all'università; inizialmente Luca Argentero seguì questa indicazione ma poi - a cambiargli la vita - arrivò la partecipazione al Grande Fratello.

Argentero si dice soddisfatto della sua carriera e non rimpiange il fatto di non aver fatto fortuna nello sport: "Sono fortunato, faccio il lavoro che amo, la mia vita è molto meglio di come la sognavo da bambino". Luca ammette che a propiziare il suo approdo sul grande schermo è stato il suo gradevole aspetto fisico: "Non so come funzioni nelle dinamiche femminili, nel mio caso è stato il 90% del motivo per cui mi hanno fatto fare questo lavoro, almeno all'inizio". "Il protagonista di una commedia romantica, per definizione, deve fare innamorare la protagonista del film e di conseguenza le spettatrici", spiega meglio Argentero.

Sul rapporto coi fan, l'attore mostra soddisfazione che la stragrande maggioranza dei suoi fan mostri rispetto: "Nel mio caso, ed è il risultato migliore di questi 15 anni di lavoro, le persone nel 99% dei casi mi dimostrano soprattutto grande affetto". Ma attenzione, c'è anche una esigua minoranza che palesa il suo apprezzamento in maniera più bizzarra: "C'è quell'1% che deve esistere statisticamente, magari fatto di persone più sfacciate, un po' meno educate o un po' più invadente". Ma Luca Argentero ci lascia con la curiosità e rimanda il momento in cui rivelare dettagli più pruriginosi: "Ho tantissimi aneddoti che potrei raccontare, ma non si possono raccontare... Magari da vecchio scriverò un libro".

L'attore si sbottona solo su alcune strane richieste che gli vengono fatte su Instagram: "Foto dei piedi. Ma non so se siano arrivate da uomini o da donne". Finora molte donne dello spettacolo avevano rivelato messaggi in tal senso, adesso - grazie a Luca - sappiamo che accade anche agli uomini famosi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?