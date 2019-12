Luca Argentero e Cristina Marino, in arrivo il primo figlio: "Io e te diventiamo tre"

Luca Argentero all'età di 41 anni sta per realizzare il suo più grande sogno, quello di diventare padre. L'attore torinese ha annunciato al mondo che lui e la sua compagna Cristina Marino sono in attesa del loro primo figlio. L'annuncio è stato diramato poche ore fa tramite il profilo ufficiale Instagram di Argentero, il quale ha condiviso un post dolcissimo che ha fatto emozionare tutti i suoi fan. Il post contiene una foto che mostra la coppia Argentero Marino, più innamorati che mai, tenersi la mano e con grande affinità condividere l'immensa emozione per il lieto evento. L'attore ha conosciuto Cristina Marino nel 2017 su un set cinematografico, specificamente, durante le riprese del film "Vacanze ai Caraibi" del regista Neri Parenti. Argentero, allora, era ancora sposato con Myriam Catania, con la quale si era sposato nel 2009 condividendo una relazione durata 13 anni, sfociata poi in una separazione consensuale. Ma la scintilla tra lui e la ammaliante Marino era già scoccata e di lì a poco hanno cominciato a frequentarsi sino a diventare inseparabili. Il loro rapporto dura da ben quattro anni senza nessun tentennamento. Anzi, il loro amore si è corroborato giorno dopo giorno soprattutto in questo momento con la notizia lietissima della dolce attesa di un bebè. Poco tempo fa l'attore ed ex gieffino aveva affermato davanti alle telecamere del programma televisivo Verissimo: " Stiamo insieme da 4 anni, quindi è normale pensare di volersi sposare, mettere su famiglia e anche di riprodurmi. Ne parlo un po' scherzando sennò mi imbarazzo troppo ".

Luca Argentero annuncia su Instagram l'arrivo del suo primo figlio

La coppia è conosciuta dal pubblico come esempio di riservatezza, ma stavolta hanno trasgredito la loro regola di coppia decidendo di divulgare virtualmente l'annuncio che presto diventeranno genitori e che allargheranno la famiglia. Fino a poco tempo fa Argentero e la Marino tutelavano la loro privacy e disdegnavano le apparizioni pubbliche, centellinando anche le comparizioni sui social. Poi hanno dato una svolta e progressivamente sono apparsi sui loro rispettivi profili social postando dediche d'amore reciproche. L'ultima, la più intensa e romantica è giunta poche ore fa, quella che l'attore piemontese ha dedicato alla sua dolcissima Cristina. Il noto attore ha postato un romantico messaggio d'amore su Instagram corredato da una dolce foto per dare l'annuncio ufficiale e condividere la splendida notizia con tutti i fan che da anni lo seguono e lo supportano. Nell'immagine si scorgono Luca Argentero e Cristina Marino che distesi sul divano si guardano complici e divertiti. La modella e blogger appare con il ventre parzialmente scoperto e si può intravedere la protuberanza lieve del pancino che sta crescendo. L'attore 41enne burlescamente impugna uno stetoscopio interpretando il ruolo del dottore intento a auscultare i primi battiti del cuoricino della piccola creatura in grembo. I due sembrano raggianti e felici. Argentero in preda alla forte emozione ha scritto un messaggio tenero, conciso ma che racchiude un significato profondo: " Io e te… Diventiamo tre ". Aggiungendo accanto l'emoji di un biberon e di un cuore, ispirato dal grande amore per la sua compagna.

La medesima fotografia è stata condivisa dall'attrice 28enne per informare i suoi fan della bellissma notizia. La coppia, mantenndo fede alla loro riservatezza, non ha svelato troppi dettagli sulla gravidanza di lei. Probabilmente Cristna Marino sta attraversando il terzo o quarto mese, e, forse, hanno atteso il raggiungimento del terzo mese per fare tale annuncio pubblico. Non si concosce ancora il sesso del futuro nascituro, ma la notizia, sicuramente, terrà banco nelle prossime settimane e riempirà le pagine delle riviste di gossip. Il primo figlio di Luca Argentero e di Cristina Marino, a meno che non vi siano altri scoop, nascerà prima che la coppia convoli a nozze. Anche se qualche settimana fa l'ex gieffino aveva confessato: " Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto ".